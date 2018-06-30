Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bugün Alaaddin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde, bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 106/2-d maddesinde düzenlenen 'örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit', 'halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından re'sensoruşturma açıldığı" bildirildi.
30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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Çakıcı'yla ilgili soruşturma başlatıldı!
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