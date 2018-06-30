30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:28Öğle 13:14İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 25°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 96.520 0.30
  • Altın: 183,965 -0.68
  • Dolar: 4,5892 -0.05
  • Euro: 5,3587 0.76

Küçük Eylül'den acı haber!

»
Küçük Eylül'den acı haber!
Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu.
Küçük Eylül'den acı haber! Küçük Eylül'den acı haber! Küçük Eylül'den acı haber!

 

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan küçük Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Cesedin bulunduğu yerden çıkarma işlemlerinin devam ettiği ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu.

EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından Eylül'ün cansız bedeni bulundu.

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca da açıklama yaptı. Topaca şöyle konuştu:

"Biz onun (Eylül Yağlıkara) canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir.

Yapılan tespitler yavrumuzun katledildiği yönündedir. Bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı, çıkarıldı. Teknik incelemeler henüz yapılmış değil, ön bilgiler bunlar.

Çocuğumuzun üzerindeki elbisesi ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor.

Şu an tutuklu bulunan kişinin, çocuğumuzun kaybolduğu gün, aynı saatlerde olay yerinde arabasıyla görülmesi yönünde bir vatandaşımızın verdiği ifadeden hareketle oraya yoğunlaştık. Köpeğimiz oraya yoğunlaştı, orası kazıldı.

Çalışmalar devam ediyor. 1 tutuklu var bildiğiniz gibi. Bu tutukluya yardım eden var mı yok mu, ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerle netleşecek. Bu kişinin bu olayı yaptığına dair bazı deliller de teknik anlamda işaret ediyor. Adli soruşturmanın selameti açısından bu konunun detayına girmeyeceğiz.

Net bir şekilde, bu olayın bu kişi tarafından işlendiğine dair deliller var.

Ben tekrar yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!Alman Uluslararası Güvenlik İlişkileri Enstitüsü uzmanlarından Günter Seufert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanmasını ilginç bir şekilde 'sürpriz' olarak niteledi.
Küçük Eylül'den acı haber!Küçük Eylül'den acı haber!Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu.
Çakıcı'yla ilgili soruşturma başlatıldı!Çakıcı'yla ilgili soruşturma başlatıldı!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaaddin Çakıcı imzasıyla yapılan açıklamada bazı gazetecilere tehditte bulunulmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oy kaybı" hamlesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oy kaybı" hamlesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MKYK toplantısında seçimlere ilişkin, “Seçimden de birinci parti çıktık. Ortada elbet bir başarı var ancak oy kaybının iyi analiz edilmesi gerekiyor. Partinin oyu neden böyle çıktı bakmamız gerek" dediği öğrenildi.
seçime 3 gün kala alçak talimat!seçime 3 gün kala alçak talimat!Kaos peşinde koşan Gülen’in 24 Haziran için anket yaptırdığı, çıkan sonuçlara çıldırıp “Türkiye’yi ayaklandırın, halk sokağa insin” talimatı verdiği ortaya çıktı.
CHP'li Eren Erdem isim verdi!CHP'li Eren Erdem isim verdi!Yabancı ajanların yardımıyla yurtdışına kaçma planı yaparken gözaltına alınan CHP eski milletvekili Eren Erdem, tutuklandı. Erdem, CHP’li vekillere “Bülent Tezcan’a söyleyin bu onun eseridir” diye bağırdı.
  • FETÖ'nün firari "Malatya imamı" ABD'de ortaya çıktı29 Haziran 2018 Cuma 16:28
  • Askeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı!29 Haziran 2018 Cuma 15:51
  • 15 gündür kayıp Leyla'dan yeni fotoğraf29 Haziran 2018 Cuma 15:41
  • Diyarbakır'da silahlı saldırı29 Haziran 2018 Cuma 15:20
  • AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli oldu29 Haziran 2018 Cuma 15:12
  • Zorla bindiği aracın benzini bitince sürücüsünü öldürdü29 Haziran 2018 Cuma 15:09
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesaj29 Haziran 2018 Cuma 14:39
  • TSK duyurdu... Terör örgütüne ağır darbe29 Haziran 2018 Cuma 14:08
  • Adil Öksüz'ü arayan ekipteki şube müdürü tutuklandı29 Haziran 2018 Cuma 13:54
  • AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamasına ilk yorum29 Haziran 2018 Cuma 13:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri