30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:28Öğle 13:14İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 96.520 0.30
  • Altın: 183,965 -0.68
  • Dolar: 4,5892 -0.05
  • Euro: 5,3587 0.76

İşte Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!

»
AK Parti’de MHP’nin de destek açıklaması yaptığı Meclis Başkanlığı için son Başbakan Binali Yıldırım’ın adı öne çıktı.
İşte Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!
İşte Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim! İşte Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim! İşte Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi. 

MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı. Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu. 

TARİH 10 TEMMUZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Herhalde 8, 9 Temmuz tarihinde belli olur, ilk grup toplantımızı da 10 Temmuz Salı günü yaparız. 10 Temmuz'da AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı şeklen belli olmuş olur. Demişti

MHP ADAY GÖSTERMEYECEĞİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, MHP'nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini, AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini söylemişti.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti!Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti!Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Çankırı çevreleri ile Doğu Toroslar'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Türkiye'yi tercih ettiler! Almanlar rahatsız olduTürkiye'yi tercih ettiler! Almanlar rahatsız olduAlman turistlerin Türkiye için yaptığı planlardan vazgeçmeyerek ülke ekonomisine fayda sağlaması, Alman basınında eleştirel yazıların çıkmasına neden oldu.
İşte Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!İşte Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!AK Parti’de MHP’nin de destek açıklaması yaptığı Meclis Başkanlığı için son Başbakan Binali Yıldırım’ın adı öne çıktı.
Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!Alman Uluslararası Güvenlik İlişkileri Enstitüsü uzmanlarından Günter Seufert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanmasını ilginç bir şekilde 'sürpriz' olarak niteledi.
Küçük Eylül'den acı haber!Küçük Eylül'den acı haber!Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu.
  • Çakıcı'yla ilgili soruşturma başlatıldı!30 Haziran 2018 Cumartesi 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oy kaybı" hamlesi!30 Haziran 2018 Cumartesi 08:52
  • seçime 3 gün kala alçak talimat!30 Haziran 2018 Cumartesi 08:51
  • CHP'li Eren Erdem isim verdi!30 Haziran 2018 Cumartesi 08:48
  • FETÖ'nün firari "Malatya imamı" ABD'de ortaya çıktı29 Haziran 2018 Cuma 16:28
  • Askeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı!29 Haziran 2018 Cuma 15:51
  • 15 gündür kayıp Leyla'dan yeni fotoğraf29 Haziran 2018 Cuma 15:41
  • Diyarbakır'da silahlı saldırı29 Haziran 2018 Cuma 15:20
  • AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli oldu29 Haziran 2018 Cuma 15:12
  • Zorla bindiği aracın benzini bitince sürücüsünü öldürdü29 Haziran 2018 Cuma 15:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri