30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:28Öğle 13:14İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 35°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 96.520 0.30
  • Altın: 183,965 -0.68
  • Dolar: 4,5892 -0.05
  • Euro: 5,3587 0.76

Şok olay otopside ortaya çıktı

»
Düzce’de yaşayan 20 yaşındaki Kübra H. internetten tanıştığı 28 yaşındaki Caner B.’nin yanına İstanbul’a geldi. Birlikte alkol alınca, şeker hastası olan Kübra H. komaya girdi.
Şok olay otopside ortaya çıktı
Şok olay otopside ortaya çıktı Şok olay otopside ortaya çıktı Şok olay otopside ortaya çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Kübra H. 23 Aralık 2016’da daha önce bir kez yüz yüze görüştüğü Caner B’yi görmek için Düzce’den İstanbul’a geldi. Caner B.’nin ifadesine göre, birlikte Gürpınar Sahili’ne giderek alkol aldılar. Bu sırada yanlarında Caner B.’nin yeğeni İbris B. de vardı. Şeker hastası olan Kübra H. aldığı alkolün etkisiyle şeker komasına girdi. Ancak Caner B. ile İdris B., yanlarına diğer yeğenleri Doğanay B.’yi de alarak günübirlik kiraladıkları bir eve gitti. Evin güvenlik kamerası görüntülerine göre, Caner B. koma halindeki Kübra H.’yi omuzuna alarak odaya çıkarttı ve ilişkiye girdi. Kübra H. bir türlü kendine gelmeyince, saatler sonra hastaneye götürdüler. Hastanede yapılan müdahale sırasında Kübra H.’nin şeker komasına girdiği tespit edildi. Bir süre hastanede bekleyen İdris B. daha sonra ayrıldı. Otopside Kübra H. ile koma halindeyken cinsel ilişkiye girildiği ortaya çıktı. 

Başsavcılık, komadaki genç kızın cinsel ilişkiye rıza göstermesinin mümkün olmadığını, ayrıca tıbbi müdahale sağlansaydı yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek Caner B., Doğanay B. ve İbris B.’ye dava açtı. Caner B.’ye nitelikli cinsel saldırı ve ihmal suçundan 43 yıl, İdris B.’ye ihmal suçundan 24 yıl, Doğanay B’ye ise yardım yükümlülüğünü yerine getirmeme suçundan 3 yıl hapis cezası istendi. 

SAVUNMA: RIZASI DIŞINDA BİR ŞEY OLMADI

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya müşteki Kübra H.’nin annesi Canan H. ile babası Fikri H. de katıldı. Caner B. kendisini şöyle savundu: “Kendisini hastaneye götürdüm. İhmalim yok. Hasta olduğuna dair evrakları doktora verince doğru müdahale etmediler. Kamera kayıtlarından görebilirsiniz. İlk buluşma için ben Düzce’ye gitmiştim, sonra da o geldi. ‘Yemek yiyelim aşkım’ dedim. Aç olmadığını söyleyerek, ‘Bir şeyler içebiliriz’ dedi. Otel girişine geldiğimizde Kübra’nın isteği üzerine onu omzuma aldım. Odasına kadar eşlik ettim. İki oda tutmuştuk. Kübra’nın odasına gittiğimizde sevişmek istedi. Ben sabah uyandığımda Kübra horluyordu. Kübra kendine gelmeyince hastaneye gittik. Bizi tekerlekli sandalye ile karşıladılar. Kübra’yı boş bir sedyeye yatırdılar, ilgilenmediler. Çantasından çıkan ilaçları teslim ettim. Kan testi sonucuna göre hareket edeceklerini söylediler. Test sonuçlarını doktora götürünce ‘Acil yoğun bakım’ dedi. Doktor başka bir hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyerek ‘Sen kimsin? Anne babası gelsin’ dedi. Kübra’nın telefonun tuş kilidini bilmediğim için anne babasını çağıramadım. Kendi ailemi arayıp haber verdim. Onlar gelince Düzce’ye gitmek için yola çıktım.  Abim ailesini aradığını söyleyince hastaneye geri döndüm. Kaçtığım doğru değildir. “Dualarla uyanmasını beklerken ertesi sabah öldüğünü gördüm. İnternetteki profiline bizim fotoğrafımızı koymuştu. Ciddi bir ilişkim, evliliğe dair düşüncem vardı. Kendisi bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ben kendisine ne alkol kullandırırdım, ne de başka bir şey. Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim. Ailemle ben mağdur oldum. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldık. Tahliyemi ve beraatimi isterim. Kübra’nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır ve yaşanması da düşünülemez.” 

MAHKEME TUTUKLULUĞA 'DEVAM' DEDİ

Mahkeme heyeti Caner B.’nin tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattıkBaşbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattıkBaşbakan Yıldırım Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Genel Kurulu'nda konuştu.
Dün yakalanmışlardı! 'Hususi' oluşum elemanı çıktılar...Dün yakalanmışlardı! 'Hususi' oluşum elemanı çıktılar...Adana ve Nevşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin, örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu 'hususi' oluşumda yer aldığı ortaya çıktı.
Mahkemeden selam yasağıMahkemeden selam yasağıUZUN süredir aralarında gerginlik olan 2 komşunun kavgası mahkemede sonlandı.
Şok olay otopside ortaya çıktıŞok olay otopside ortaya çıktıDüzce’de yaşayan 20 yaşındaki Kübra H. internetten tanıştığı 28 yaşındaki Caner B.’nin yanına İstanbul’a geldi. Birlikte alkol alınca, şeker hastası olan Kübra H. komaya girdi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti!Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti!Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Çankırı çevreleri ile Doğu Toroslar'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
  • Türkiye'yi tercih ettiler! Almanlar rahatsız oldu30 Haziran 2018 Cumartesi 10:02
  • İşte Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim!30 Haziran 2018 Cumartesi 10:00
  • Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!30 Haziran 2018 Cumartesi 09:01
  • Küçük Eylül'den acı haber!30 Haziran 2018 Cumartesi 09:00
  • Çakıcı'yla ilgili soruşturma başlatıldı!30 Haziran 2018 Cumartesi 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "oy kaybı" hamlesi!30 Haziran 2018 Cumartesi 08:52
  • seçime 3 gün kala alçak talimat!30 Haziran 2018 Cumartesi 08:51
  • CHP'li Eren Erdem isim verdi!30 Haziran 2018 Cumartesi 08:48
  • FETÖ'nün firari "Malatya imamı" ABD'de ortaya çıktı29 Haziran 2018 Cuma 16:28
  • Askeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı!29 Haziran 2018 Cuma 15:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri