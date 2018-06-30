Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattık

Başbakan Yıldırım Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Genel Kurulu'nda konuştu.

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Gençlik ve SporBakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM ESPRİYİ PATLATTI

İhracat ve eğitimle ilgili konulara değinen Binali Yıldırım, yarın yeni başkanını seçecek TİM seçimleriyle ilgili "Biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var, siz sadece dükkanı devrediyorsunuz. Biz dükkanı kapattık" diyerek espri yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasında satır başları;

- Mutlak üstünlüğümüz yok ama mukayeseli üstünlüğümüz var, Türkiye'nin geleceği gençleridir. Havacılıkta büyük bir mesafe aldık. Serbestleşme ile bu mesafeyi aldık. Türkiye havacılıkta bir marka oldu. Dünyanın merkezinde olmak dünyaya ne kadar açılabildiğinize bağlıdır. Devlet ayrı, özel sektör ayrı diye bir şey yoktur. Bunlar bir bütündür. Kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Bizim yapmamız gereken sizin yolunuzu açmak ve denetlemektir.

- Türkiye'nin potansiyeli bu değil. Geldiğimiz noktayı küçümsemek istemiyorum ama Türkiye'nin doğal kaynakları, insan kaynakları, elindeki imkanlar, jeopolitik konumu dikkate alındığında, olmamız gereken yer bu değil.

- Şu anda kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim yapmamız gereken yolu açmaktır.

- Biz bir bütünüz, birlikte Türkiye'yiz. Biz 1 birim yatırım yapıyoruz, siz 9 birim yapıyorsunuz. Özel sektörün yatırımı devletin 9 katına çıktı. 2003'te bu 4 katıydı.

- Yatırımların kaldıracı özel sektör. Bizim işimiz önünüzdeki engelleri kaldırmak. Bizim işimizi güvenlik, adalet ve denetlemek.

- Her işi yapacak birikim var, altyapı var, imkan var.

- Teknolojik yoğun işlere daha fazla olduğu işlere daha fazla teşvik, daha fazla destek vereceğiz. Katma değerde fark oluşturan alanlarla aradaki farkı kapatabiliriz.

- Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıracak bildiğimiz teşviklerimiz devam edecek.

- İhracatımız artıyor ama daha çok artması lazım, tekrar ediyorum yeterli değil. İthalatımız da artıyor, daha çok artıyor ama bu seneden itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak. İhracatımızı artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hale gelecek.

- Daha çok ihracatımızın artış hızını yükseltmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bunun için kafa yoracağız. Yeni dönemde inşallah bunlar da ele alınacak. İhracatçı sayımız 70 bini aştı, yeterli görmüyoruz, bunu 120 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çıkarabiliriz.

"MİLLET BUNLARI İPLEMEDİ"

Seçim kararı açıklandıktan sonra değerlendirme kuruluşları alelacele gündem yapıyorlar, Türkiye hakkında kararlar alıyorlar. Bunlar seçime öyle veya böyle müdahaleye yönelik hareketlerdi ama millet bunları iplemedi, ipini çekti, bunların işi de bitti. Türkiye'nin siyasetini kimse dışarıdan dizayn edemez. Türkiye'nin siyasetine karar verecek milli iradedir. Milli iradenin sahibi de millettir.

"YENİ HÜKÜMET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANMIŞ OLUR"

Ülkede artık seçim bitti, geçim dönemi. İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Ankara'da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak.

"HİÇ KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ"

Ülkemize içeriden veya dışarıdan herhangi bir tehdit vaki olduğunda bunun için gerekeni yapmak için hiç kimseden icazet alma durumunda değiliz. Bu, ülkenin beka meselesidir. Bu, ülkenin güvenlik meselesidir ve istiklal meselesidir. Bunun gereğini yaparız çünkü bu olmadığı zaman hiçbir şey konuşamayız.