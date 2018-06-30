30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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Tacizciyi pantolonundan çıkarttığı kemerle kaçırdı!

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Adana'da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı.
Tacizciyi pantolonundan çıkarttığı kemerle kaçırdı!
Tacizciyi pantolonundan çıkarttığı kemerle kaçırdı! Tacizciyi pantolonundan çıkarttığı kemerle kaçırdı! Tacizciyi pantolonundan çıkarttığı kemerle kaçırdı!

Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir erkek, yolda tek başına yürüyen genç kızın yanına yaklaşıp sözlü olarak taciz etmeye başladı. Kızın tüm uyarılarına rağmen gitmeyen erkeği gören bir vatandaş, olaya müdahale etti. Tacizci erkeğin yanına gelerek uyarıda bulunan vatandaş, daha sonra pantolon kemerini çıkarıp korkutarak uzaklaşmasını sağladı. Kemeri gören şahıs ise, genç kızın yanından uzaklaştı.

O anlar, bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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