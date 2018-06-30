Çin'de çarpıcı olay!

Daily Mail 'in haberine göre, Çin mahkemesinin aldığı kararla, bir uyuşturucu taciri açık bir spor stadyumunda yüzlerce kişinin önünde idam edildi.

Yerel haber ajanslarına göre Çin'in Haikou bölgesine ki stadyumda çoğunluğu ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu yüzlerce kişi önünde uyuşturucu taciri idam edildi.

Gazetelere göre, idamın bu şekilde yapılması Çin polisinin "uyuşturucuyla mücadele" günü için bir bilinçlendirme kampanyasının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Mahkeme, mahkum Sai Lekin'i popüler bir uyuşturucu olan metamfetamin satmakla cezalandırdı.

Gazetelerin aktardığına göre, büyük bir seyirci kitlesine idam cezalarının infazını izletmenin bu şekilde farkındalık yaratmayı amaçladığını bildirdi.