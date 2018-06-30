30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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NATO'ya komik çağrı! Türkiye'ye saldırı olursa...

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Hollanda hükümeti olası bir saldırı durumunda ülkelerinin NATO üyesi Türkiye'ye destek vermemesini istedi.
NATO'ya komik çağrı! Türkiye'ye saldırı olursa...
NATO'ya komik çağrı! Türkiye'ye saldırı olursa... NATO'ya komik çağrı! Türkiye'ye saldırı olursa... NATO'ya komik çağrı! Türkiye'ye saldırı olursa...

 

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıda durumunda, ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istedi.

"AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ DURSUN"

Hollandalı lider, Türkiye'nin izlediği politikalara yönelik daha sert tepki verilmesi gerektiğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyelik müzakerelerini durdurmasını istedi.

"KENDİMİZİ SORUMLU HİSSETMİYORUZ"

Hristiyan Birliği lideri Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Türkiye'yi savunmak için kendilerini sorumlu hissetmediklerini" söyledi.

Terör örgütleriyle mücadeleyi "saldırganlık" olarak niteleyen Segers, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Afrin harekatı ile "sınırı aştığını"savundu.

"YARDIM TALEBİ GELİRSE RED EDİLSİN"

Hollandalı lider, Türkiye'ye yönelik, farklı ülkelerden olası bir saldırı durumunda, NATO'nun 5. maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse, buna olumsuz yanıt verilmesini istedi.

Segers, "Eğer gelecekte Türkiye, yeni bir görev kuvveti gönderilmesini isterse, buna 'hayır' demeliyiz" dedi.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.

SEÇİM SONUÇLARINI KALDIRAMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına daha sert tepki verilmesini de isteyen Segers, 24 Haziran seçimlerinden sonra Hollanda hükümetinin Ankara'yı kutlamasını da eleştirdi. 

TÜRKLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Hollandalı lider, ülkesindeki Türkiye kökenli seçmenlerin Pazar gecesi yaptığı kutlamalara da tepki gösterdi.

İkinci veya üçüncü kuşak Türkiye kökenlilerin, ülkelerinin neresi olduğuna karar vermeleri gerektiğini savunan Segers'e göre, seçmenler, Hollanda'daki hukuk kuralları yerine Türkiye'deki baskıcı uygulamaları tercih etti.

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