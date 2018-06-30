30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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Mevlüt Bengi cinayeti hakkında PKK'dan ses geldi

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Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki Türkmen köyünde bakkallık yapan 11 çocuk babası Mevlüt Bengi’nin ölümünü PKK üstlendi.
Mevlüt Bengi cinayeti hakkında PKK'dan ses geldi
Mevlüt Bengi cinayeti hakkında PKK'dan ses geldi Mevlüt Bengi cinayeti hakkında PKK'dan ses geldi Mevlüt Bengi cinayeti hakkında PKK'dan ses geldi

 


Terör örgütü PKK'nın açıklamasında kaçırma ve cinayet, 'ihbarcılık' iddiasına dayandırıldı.

Bengi, 24 Haziran akşamı saat 21:00 sıralarında kaçırılmış ve cesedi 2 gün sonra bir direğe bağlı halde bulunmuştu.

Doğubeyazıt’ın Çiftlik köyü Türkmen mezrasında yaşayan Bengi'nin Yaygınyurt köyü kırsalında öldürülmesinin ardından bölgede 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlatılırken; bölgeye Ağrı'dan jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timleri sevk edildi.

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