30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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Trump istedi, Suudi Arabistan kabul etti

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ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo ve Venezualla'daki karışıklıklar sebebiyle petrol fiyatlarının artışını önlemek için Donald Trump’ın petrol üretimini 2 milyon varil artırma isteğine Suudi Arabistan Kralı olumlu cevap verdi.
Trump istedi, Suudi Arabistan kabul etti
Trump istedi, Suudi Arabistan kabul etti Trump istedi, Suudi Arabistan kabul etti Trump istedi, Suudi Arabistan kabul etti


ABD Başkanı Trump, İran’a uygulanan ambargo ve Venezuella’daki iç karışıklıklar sebebiyle petrol fiyatlarının artma eğilimine karşı Suudi Arabistan’dan petrol üretiminde 2 milyon varillik artış talep ettiğini bugün attığı bir tweet'le duyurdu. 

'İSTEDİM, KABUL ETTİ'

Trump attığı tweet'te, “Şimdi Suudi Arabistan Kralı Selman ile konuştum ve ona İran’la anlaşmazlık ve Venezuella’daki karışıklık sebebiyle aradaki farkı karşılamak için Suudi Arabistan’ın 2 milyon varil kadar üretimi artırmasını istiyorum dedim, o da kabul etti” dedi. 

Suudi Arabistan’dan konu ile ilgili bir açıklama gelmezken, Suudi Arabistan’ın Temmuz ayında üretimi 11 milyon varile çıkarmayı planladığı, OPEC’in Rusya ve diğer petrol üreticileri ile anlaşarak günlük petrol üretiminde 1 milyon varil artış yapacağı iddia edildi. 
Suudi Arabistan devlet medyası, Suudi Kral Selman ve ABD Başkanı Trump'ın petrol fiyatlarında istikrara vurgu yaparak, muhtemel petrol yetersizliğini telafi etmek için petrol firmalarının üretimi artırması konusunda anlaştığını belirtti. 

İran’ın nükleer enerji konusunda 2015 yılında 6 ülke ile yaptığı anlaşmadan ABD’nin çekilmesinin ardından Trump yönetimi, İran’a koyduğu ambargonun yanı sıra Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki müttefiklerine İran’dan petrol ithalatını durdurmaları için baskı yapıyor. 

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