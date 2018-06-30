30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:28Öğle 13:14İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 24°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 96.520 0.30
  • Altın: 184,808 -0.23
  • Dolar: 4,5892 -0.05
  • Euro: 5,3587 0.76

Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

»
Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Suriye'nin Dera ilinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için toplanan Rus ve askeri muhalif heyetleri, görüşmede bir sonuca varamadı.
Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

 

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler ile Rus heyetinin, Dera'da kalıcı ateşkes şartlarını konuşmak için gerçekleştirdikleri toplantı başarısızlıkla sonuçlandı.

 

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti Busra eş-Şam ilçesindeki bir askeri noktada bir araya gelerek, Dera'daki kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü İbrahim Cebbavi, toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Cebbavi, "Ruslarla yapılan görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Rusların sunduğu şartlar çok aşağılayıcıydı. Bunun üzerine muhalifler toplantıdan çekildi." dedi.

Rus heyetinin kabul edilemeyecek şartlar sunduğunu anlatan Cebbavi, "Toplantıda, Suriye'nin güneyinin tümünü Esed rejimine teslim etmemizi istediler. Özgür Suriye Ordusu'ndan elindeki bütün ağır ve hafif silahları teslim etmesi istendi. Daha sonra uzlaşı sürecinin başlayacağı ifade edildi. Ayrıca rejimin tutuklama listesindekilerinin de mahkeme karşısına çıkarılması şartını sundular." diye konuştu.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek, bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi.

 

Saldırılarda 100'den fazla sivil can verdi

Görüşmelerin gerçekleştiği sırada Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Dera'nın doğu kırsalındaki Ghasam beldesine düzenlediği varil bombası saldırısında 7 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Böylece rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Dera'daki sivili yerleşimlere karadan ve havadan düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu en az 150 sivilin ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail sınırını yakınına göç etti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, bölgede önceki gün 5 sağlık merkezinin hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından, kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump bu kez fena faka bastı!Trump bu kez fena faka bastı!Kendini Demokrat senatör Bob Menendez olarak tanıtan ABD'li komedyen John Melendez, başkanlık uçağı Air Force One'de seyahat halinde olan ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla işletti.
Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldıDera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldıSuriye'nin Dera ilinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için toplanan Rus ve askeri muhalif heyetleri, görüşmede bir sonuca varamadı.
Trump istedi, Suudi Arabistan kabul ettiTrump istedi, Suudi Arabistan kabul ettiABD’nin İran’a uyguladığı ambargo ve Venezualla'daki karışıklıklar sebebiyle petrol fiyatlarının artışını önlemek için Donald Trump’ın petrol üretimini 2 milyon varil artırma isteğine Suudi Arabistan Kralı olumlu cevap verdi.
NATO'ya komik çağrı! Türkiye'ye saldırı olursa...NATO'ya komik çağrı! Türkiye'ye saldırı olursa...Hollanda hükümeti olası bir saldırı durumunda ülkelerinin NATO üyesi Türkiye'ye destek vermemesini istedi.
Çin'de çarpıcı olay!Çin'de çarpıcı olay!Daily Mail 'in haberine göre, Çin mahkemesinin aldığı kararla, bir uyuşturucu taciri açık bir spor stadyumunda yüzlerce kişinin önünde idam edildi.
Usame Bin Ladin'i onlar mı buldu?Usame Bin Ladin'i onlar mı buldu?Suçluların yakalanmasında etkin rol oynayan köpeklerinin yanı sıra atlar, katırlar, böcek larvaları, sinekler gibi pek çok hayvan adli olaylarda kullanılıyor. Arılardan uyuşturucu aramada, sineklerden ceset tespitinde faydalanılıyor.
  • Tereddüt dahi etmedi! Sıradaki hedefimiz sizsiniz29 Haziran 2018 Cuma 16:50
  • Alman devi batmak üzere!29 Haziran 2018 Cuma 15:21
  • Sisi'ye dilenci dedi29 Haziran 2018 Cuma 11:39
  • ABD diken üstünde!29 Haziran 2018 Cuma 11:26
  • ABD'de gazete binasına saldırı!29 Haziran 2018 Cuma 05:25
  • Netanyahu'dan akıllara zarar ayaklanma çağrısı!28 Haziran 2018 Perşembe 15:56
  • Putin'den sürpriz açıklama! Çekildik28 Haziran 2018 Perşembe 14:58
  • ABD'li devlere vergi şoku!28 Haziran 2018 Perşembe 14:32
  • Türk düşmanı Cem abarttı!28 Haziran 2018 Perşembe 14:31
  • Hindistan'da uçak şehrin içine düştü! Ölüler var28 Haziran 2018 Perşembe 12:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri