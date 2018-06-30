30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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Öğrenciler sınavı değerlendirdi

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Öğrenciler sınavı değerlendirdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) bugün gerçekleştirilen ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Sınavdan çıkan öğrencilerden bazıları sınavı zor bulurken, bazıları ise kolay buldu.
Öğrenciler sınavı değerlendirdi Öğrenciler sınavı değerlendirdi Öğrenciler sınavı değerlendirdi

Üniversiteye gitmeye hak kazanacak öğrencilerin belirleneceği YKS’nın ilk aşaması olan TYT sınavı sona erdi. Saat 10.15’de başlayan ve 12.30’da sona eren sınavın ardından salonlardan çıkan öğrenciler sınavı değerlendirdi.

"SINAV ÇOK KOLAYDI"

Sınavdan çıkan Kürşat Karakaya, "Sınav çok kolaydı. Sorular oldukça temel diyebileceğimiz sorulardı" dedi. 3 kez sınava girdiğini belirten Karakaya, önceki sistemle yeni sistemi karşılaştırarak, "Mantık olarak aynıydı, sadece konular ilkokul ya da ortaokul konularındaki yeterliliğin ölçülmesi için gayet kolaydı." dedi.

"TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER BASİTTİ"

En son 2015’te sınava girdiğini ve halihazırda bir okulda okuduğunu belirten Merve Arıseven ise, "Bizim girdiğimiz döneme göre konular çok hafifletilmişti, basit bir sınavdı. Özellikle Türkçeve sosyal bilimler çok basitti." diye konuştu.

"BU SINAV DAHA ZORDU"

İkinci üniversiteyi okumak için sınava giren Doğukan Erdoğan, "Bilgilerim taze mi, yerinde duruyor mu kontrol etmek için sınava girdim. Bu sınav daha zordu, Türkçe daha zordu, matematik daha zordu." şeklinde konuştu.

"SÜRE YETERSİZDİ"

Sınavdan çıkan Murat Yılmaz da, "Sınav güzeldi, süre yetersizdi yalnız. Özellikle matematik soruları güzeldi. Türkçe’de paragraflar çok uzundu, yetiştiremediğim sorular oldu."ifadesini kullandı.

"BİLGİ GEREKTİREN SORULARDI"

Üçüncü üniversiteyi okumak için sınava girdiğini söyleyen bir aday da, eski sistemle karşılaştırdığında yeni sistemdeki sınavı daha zor bulduğunu ifade ederek, "Türkçe de, matematik de yoruma dayalıydı, bilgi gerektiren sorulardı." dedi.

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