TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiçarasında, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.
01 Temmuz 2018 Pazar16 Şevval 1439
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- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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TSK ve ABD güçleri Menbiç'te 7. nöbeti tamamladı
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