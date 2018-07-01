01 Temmuz 2018 Pazar16 Şevval 1439
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Eylül'ün ölümünde vahşet ve cinsel istismar çıktı

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Eylül'ün ölümünde vahşet ve cinsel istismar çıktı
22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi.
Eylül'ün ölümünde vahşet ve cinsel istismar çıktı Eylül'ün ölümünde vahşet ve cinsel istismar çıktı Eylül'ün ölümünde vahşet ve cinsel istismar çıktı

 

Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde 22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın otopsisinde vücudunda kesici delici alet izlerine rastlanan küçük kızın cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlendi. Muayene tutanağında Eylül’ün bir ayağında kırık da tespit edildi. Eylül’ün dibinde gömülü bulunduğu elektrik direğini aracında küçük kızın kanı ve seç teli bulunan Uğur Koçyiğit’in diktiği anlaşıldı. Tutuklu Koçyiğit’in daha önce siber polisi tarafından incelenen cep telefonunda çocuk pornosuna rastlandığı, bu yöndeki bazı içeriklerin de silindiği öne sürülüyor.

KATİLDEN TESELLİ

Emniyet birimleri, cinayete giden süreci saat saat inceledi. Buna göre cuma namazına giden cemaatteki bazı kişiler, Eylül’ü en son köy içinde saat 12.40’ta bisikletine binerken gördü. Son kez Uğur Koçyiğit’in evine doğru giden Eylül, ortadan kayboldu. Saat 13.10’da ailesi tarafından aranmaya başlandı. Koçyiğit’in otomobili saat 14.15’te köyden çıkarken, saat 14.30’da ise Eylül’ün gömüldüğü yerde görüldü. Koçyiğit, ardından köye döndü ve Eylül’ün ailesinin yanına giderek babasını teselli etti. Köyde başlatılan arama çalışmalarına da katıldı.

Eylül’ü aranması için köye, kokuya duyarlı iz süren kadavra köpeğinin geleceğinin duyulmasının ardından Koçyiğit ile annesi H.K. paniğe kapıldı. Polis köpeği ilk tepkiyi Koçyiğit’in evinde verdi, bu nedenle ilk etapta bu ev detaylı arandı. Eva’nın evin önünde park halindeki Koçyiğit’in aracına doğru tepki vermesi üzerine de araçta kriminal inceleme yapıldı, Eylül’e ait kan lekesi ile saç teli bulundu.

YENİDEN SORGUYA

Aracındaki kan lekesi ve saç teli ile eldiven ve gömleğindeki kan lekeleri Eylül’e ait çıkan Koçyiğit, tüm suçlamaları reddetti. Sincan Cezaevi’nde diğer mahkumlar tarafından linç edilme ihtimaline karşın tek kişilik hücreye alınan Koçyiğit’in Eylül’ün cesedinin bulunmasının ardından yeniden sorguya alınacağı kaydedildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Evli ve 3 çocuk babası olan tutuklu Koçyiğit’in yanı sıra annesi, eşi, komşusu bir kadın ile bir erkeğin de gözaltı işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelilerin olay günü Koçyiğit ile telefon görüşmesi yaptıkları belirlendi. Eylül’ün cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. 

Eylül için ikindi namazı sonrası köy meydanında cenaze namazı kılındı. Acılı baba İbrahim ve anne Şerife Yağlıkara yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Ankara Valisi Ercan Topaca ile çok sayıda vatandaş cenazedeydi.

Hürriyet

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