01 Temmuz 2018 Pazar16 Şevval 1439
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Bozdağ'dan Eylül'ün ölümü ile ilgili açıklama

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, küçük Eylül'ün öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" dedi.
Bozdağ'dan Eylül'ün ölümü ile ilgili açıklama
Bozdağ'dan Eylül'ün ölümü ile ilgili açıklama Bozdağ'dan Eylül'ün ölümü ile ilgili açıklama Bozdağ'dan Eylül'ün ölümü ile ilgili açıklama

 

22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kara haber geldi. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği arama çalışmaları sonunda küçük kızın cesedine ulaşıldı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün feryatlarla toprağa verildi. 



HÜKÜMETTEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'yi sarsan vahşetle ilgili hükümet kanadından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Bozdağ, 'Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız' dedi.

Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim"

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