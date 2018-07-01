01 Temmuz 2018 Pazar16 Şevval 1439
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Suudi rejimi aleyhinde milyonluk eylem!

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Yemen’in başkenti Sana’da düzenlenen milyonluk gösteride, Yemen’in el’Hudeyde bölgesine Suudi rejiminin son cinayetleri kınandı.
Suudi rejimi aleyhinde milyonluk eylem!
Suudi rejimi aleyhinde milyonluk eylem! Suudi rejimi aleyhinde milyonluk eylem! Suudi rejimi aleyhinde milyonluk eylem!

 

El’Meyadin kanalı verdiği haberde, Yemenlilerin Hudeyde halkına destek ve canileri kınamak için bir araya geldiklerini belirterek, gösteride, ''Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, Suudi rejimine ölüm'' şeklinde sloganların atıldığını bildirdi.

Bu arada el’Hudeyde eyaletine yönelik  Suudi rejiminin saldırıları devam ederken dün  Suudi rejimi koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının saldırıları devam etti.

Öte yandan Yemen ordusu ve Yemen Ensarullah güçlerinin  saldırgan güçlere karşı misilleme operasyonları da devam ediyor.

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