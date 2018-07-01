İran'dan çok önemli 'petrol' hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımları aşmak için özel şirketlerin İran’dan ham petrol ihracatına başlamalarına izin vermeyi planladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan`ın ABD`ye verdiği petrol üretimini arttırma sözü hakkında sert açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, "İran`ın petrol pazarındaki payını almak isteyenler büyük bir ihanet içerisindedir ve bunun bedelini bir gün ödeyecekler." dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarını aşmak için özel şirketlerin İran’dan ham petrol ihracatına başlamalarına izin vereceklerini de duyurdu.

Cihangiri yaptığı açıklamada, "İran'ın ham petrolü borsada işlem görecek ve özel sektör bu petrolü şeffaf bir şekilde ihracat edecek. ABD'nin İran'ın petrol ihracatını durdurma çabalarını engellemek istiyoruz." dedi.



Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a petrol üretimini arttırma sözü vermesi hakkında da değerlendirmede bulunan Cihangiri, "İran'ın petrol pazarındaki payını almak isteyenler büyük bir ihanet içerisindedir ve bunun bedelini bir gün ödeyecekler." şeklinde konuştu.