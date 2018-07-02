02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:29Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 26°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 96.520 0.30
  • Altın: 184,808 -0.23
  • Dolar: 4,6215 0.65
  • Euro: 5,3833 1.23

İsviçre'den sığınmacılara veto

»
İsviçre'den sığınmacılara veto
İsviçre hükümeti, İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.
İsviçre'den sığınmacılara veto İsviçre'den sığınmacılara veto İsviçre'den sığınmacılara veto

İsviçre hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) yeniden yerleştirme programı kapsamında İtalya ve Yunanistan'dan artık sığınmacı kabul etmeyeceği bildirildi.

SonntagsBlick gazetesine açıklama yapan Federal Göç Sekreterliği (SEM) sözcülerinden biri, İtalya ve Yunanistan'dan yeni sığınmacı kabul etmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

İsviçre hükümeti, AB yeniden yerleştirme planı çerçevesinde 2015'te, İtalya ve Yunanistan'dan bin 500 sığınmacıyı kabul edeceğini açıklamıştı.

Plan dahilinde 902 sığınmacı İtalya'dan, 579 sığınmacı da Yunanistan'dan İsviçre'ye yerleştirildi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İsviçre'ye mümkün olduğu kadar çok sayıda sığınmacı kabul etmesi için 2017 sonbaharında yeni bir talepte bulunmuştu.

İsviçre ise İtalya ve Yunanistan'da, AB'nin yeniden yerleştirme programı kriterine uygun sığınmacı kalmaması nedeniyle bu talebi geri çevirmişti.

Kriterlerinin en başında, bu iki ülkeye ayak basan sığınmacıların 2017 Ekim ayından önce AB göç yetkililerince kayıt altına alınması gerektiği gösterilmişti.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsviçre'den sığınmacılara vetoİsviçre'den sığınmacılara vetoİsviçre hükümeti, İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.
Cezaevinden helikopterle firar ettiCezaevinden helikopterle firar ettiFransa'da bir mahkum, silahlı 3 kişinin cezaevi avlusuna indirdiği helikopterle firar etti.
İran'dan çok önemli 'petrol' hamlesiİran'dan çok önemli 'petrol' hamlesiİran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımları aşmak için özel şirketlerin İran’dan ham petrol ihracatına başlamalarına izin vermeyi planladıklarını duyurdu.
Suudi rejimi aleyhinde milyonluk eylem!Suudi rejimi aleyhinde milyonluk eylem!Yemen’in başkenti Sana’da düzenlenen milyonluk gösteride, Yemen’in el’Hudeyde bölgesine Suudi rejiminin son cinayetleri kınandı.
Birbirlerine düştüler! Art arda açıklamalar geldiBirbirlerine düştüler! Art arda açıklamalar geldiİsrail yönetimi, Mısır ile ortak gaz sahası keşfettiği iddiasında bulunurken Mısır tarafı gaz sahasının kendilerine ait olduklarını açıklayarak İsrail'i yalanladı.
Trump bu kez fena faka bastı!Trump bu kez fena faka bastı!Kendini Demokrat senatör Bob Menendez olarak tanıtan ABD'li komedyen John Melendez, başkanlık uçağı Air Force One'de seyahat halinde olan ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla işletti.
  • Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı30 Haziran 2018 Cumartesi 23:04
  • Trump istedi, Suudi Arabistan kabul etti30 Haziran 2018 Cumartesi 23:01
  • NATO'ya komik çağrı! Türkiye'ye saldırı olursa...30 Haziran 2018 Cumartesi 15:30
  • Çin'de çarpıcı olay!30 Haziran 2018 Cumartesi 14:30
  • Usame Bin Ladin'i onlar mı buldu?30 Haziran 2018 Cumartesi 08:55
  • Tereddüt dahi etmedi! Sıradaki hedefimiz sizsiniz29 Haziran 2018 Cuma 16:50
  • Alman devi batmak üzere!29 Haziran 2018 Cuma 15:21
  • Sisi'ye dilenci dedi29 Haziran 2018 Cuma 11:39
  • ABD diken üstünde!29 Haziran 2018 Cuma 11:26
  • ABD'de gazete binasına saldırı!29 Haziran 2018 Cuma 05:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri