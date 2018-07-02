02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Bursa’da pitbull dehşeti!

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Bursa'da zincirsiz ve ağızlıksız olarak gezdirilen pitbull cinsi köpek, yoldan geçen yaşlı adama saldırdı. Bacağından yaralanan yaşlı adam köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Bursa’da pitbull dehşeti!
Bursa’da pitbull dehşeti! Bursa’da pitbull dehşeti! Bursa’da pitbull dehşeti!

Olay, merkez Nilüfer ilçesi, Üçevler mahallesi, 77. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmekte olan Abdulkadir Demirezen (60), sahipleri yanında bulunan, ağızlıksız ve tasmasız salık durumda 2 pitbull cinsi köpek ile karşılaştı. Köpeklerden birinin üzerine geldiğini fark eden Demirezen tedirgin oldu. Köpek sahibinin "korkmana gerek yok dayı" dediği köpeklerden biri aniden Demirezen’in arkasına geçerek bacağına saldırdı. Çevredekiler ve köpeğin sahibi olaya hemen müdahale etti. Pitbull saldırısı sonrası ayağının baldır kısmından yaralanan ve kanlar içinde kalan talihsiz adam haber verdiği yakınlarının olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren Demirezen, köpeğin sahibi hakkında şikayetçi oldu.

Pitbull saldırısına uğrayarak ayağından yaralanan Demirezen, “Açık oto pazarına gittim. Oradan da işim olduğu için sanayiye geçtim, işimi halledip geri döndüm. Sanayide bir sokaktan geçerken sahipleri yanında 2 tane pitbull köpeği geziyordu. Köpek bana doğru geldi, ben biraz tedirgin oldum, korktum. Sahibi bana, dayı korkma, bir şey yapmaz, korkmana gerek yok demesiyle köpek arkama geçerek saldırdı. Saldırması ile beni silkeledi ve bacağımı yaraladı. O anda sahibi yetişti, sahibi yetişmese beni parçalayacaktı. Pitbull cinsi köpek bakmanın, yasak olduğunu, sokağa başıboş bırakılmasının suç olduğunu bildiğim için şikayetçi oldum. O an orada bir çocukta olabilirdi. Bu köpeklerin böyle serbest bırakılmaması gerekir. Bu kişilerden şikayetçiyim, pitbull köpeğinin yasak olduğunu bildiğim için şikayetçi oldum.” diye 

 

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