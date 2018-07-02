02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Popçu Demet Akalın: Adalet Bakanı ile görüştüm

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Popçu Demet Akalın, Ankara Polatlı'da hunharca katledilen Eylül bebek için Adalet Bakanı ile görüştü, idamın gelmesini istedi.
Popçu Demet Akalın: Adalet Bakanı ile görüştüm
Popçu Demet Akalın: Adalet Bakanı ile görüştüm Popçu Demet Akalın: Adalet Bakanı ile görüştüm Popçu Demet Akalın: Adalet Bakanı ile görüştüm

Popçu Demet Akalın, Ankara Polatlı'da hunharca katledilen Eylül bebek için Adalet Bakanı ile görüştü, idamın gelmesini istedi.

Bodrum’da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi.

Akalın, minik Eylül ile ilgili sorular üzerine, “Adalet Bakanı ile görüştüm ve idamın gelmesinden yanayım. Yoksa bu soysuzlar durmayacak” dedi.

İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara’da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi. Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden ünlü sanatçı “Ben bunun için Adalet Bakanlığına gittim. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi hemen makamına kabul etti. Bütün danışmanlarını çağırdı. Bize saatlerce izah ettiler. Hangi yasanın üstünde çalıştıklarını anlattılar. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım mümkün olduğu kadar hatırlatıyoruz. Tabii anne olanlar daha duyarlı oluyor. Ben kesinlikle idamın gelmesinden yanayım. Çünkü bu soysuzlar başka türlü durmayacak. Yani kesinlikle bir caydırıcı ceza olması gerekiyor. Bir çocuğa yaklaştığı zaman, ‘ben bunun sonucunda darağacına giderim aman’ deyip korkması lazım. Başka türlü baş edilemeyecek herhalde. Ben idamdan yanayım. Çünkü Bakanımızın danışmanları bana anlattı. Hadım etme, sizin bildiğiniz hadım gibi olmayacak. Kısa süreli ve sadece ilaç etkisi olan bir şey. Hadım etmek bence çözüm değil. Asla çözüm değil” dedi.

 

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