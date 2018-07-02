02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:29Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 27°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 96.189 0.00
  • Altın: 184,808 -0.23
  • Dolar: 4,6370 1.04
  • Euro: 5,3918 0.62

Kayseri Develi'de çocuğa cinsel istismar

»
Bir iğrenç haber de Kayseri Develi'den geldi. Develi'de bir kişi, 5 yaşındaki erkek çocuğa cinsel tacizden gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar zanlıya tepki gösterdi, kalabalığı Vali sakinleştirdi.
Kayseri Develi'de çocuğa cinsel istismar
Kayseri Develi'de çocuğa cinsel istismar Kayseri Develi'de çocuğa cinsel istismar Kayseri Develi'de çocuğa cinsel istismar

Bir iğrenç haber de Kayseri Develi'den geldi. Develi'de bir kişi, 5 yaşındaki erkek çocuğa cinsel tacizden gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar zanlıya tepki gösterdi, kalabalığı Vali sakinleştirdi.

Kayseri'de, 5 yaşındaki erkek çocuğuna, binanın bodrum katında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin D. (45), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Develi ilçesine bağlı Tren Mahallesi'nde meydana geldi.

Hüseyin D., iddiaya göre, 5 yaşındaki erkek çocuğunu elinden tutarak, apartmanın bodrum katına götürdü.

Aynı binada oturan ve eşinin polis olduğu öğrenilen bir kadın, çocuğu bodruma götürürken gördüğü Hüseyin D.'den şüphelenerek, emniyete haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bodrum katına operasyon düzenledi. Hüseyin D., pantolonu inik halde yakalandı.

Yaz aylarında Develi'de, kışın ise İstanbul'da oturduğu belirlenen Hüseyin D., gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

VATANDAŞLARI VALİ SAKİNLEŞTİRDİ

Bu sırada olayı öğrenen Develili yüzlerce vatandaş adliye önüne akın etti. "İdam isteriz" sloganları atan kalabalık grup adliye binasına girmek istedi. Olay yerine geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri vatandaşların adliye binasına girmesini engelledi. Olay yerine gelen Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular vatandaşları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlara seslenen Vali Kamçı, "Lütfen sakin olun. İstismar zanlısının en ağır şekilde cezalandırılması için olayı takipçisi olacağıma söz veriyorum. Sizlerde artık lütfen sakinleşin" dedi. Cinsel istismar zanlısı Hüseyin D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan ve Bahçeli'ye kritik uyarıErdoğan ve Bahçeli'ye kritik uyarıSeçim sonuçlarının belli olmasının ardından gözler yeni kabine ve bakanlıklara çevrilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye kritik FETÖ ve İyi Parti uyarısı geldi.
Bebek katili terörist tek tek anlattı!Bebek katili terörist tek tek anlattı!36 sivilin içinde bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden olduğu belirlenen E.A. (29) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Kayseri Develi'de çocuğa cinsel istismarKayseri Develi'de çocuğa cinsel istismarBir iğrenç haber de Kayseri Develi'den geldi. Develi'de bir kişi, 5 yaşındaki erkek çocuğa cinsel tacizden gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar zanlıya tepki gösterdi, kalabalığı Vali sakinleştirdi.
PKK'ya ağır darbe: 36 terörist öldürüldüPKK'ya ağır darbe: 36 terörist öldürüldüİçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Popçu Demet Akalın: Adalet Bakanı ile görüştümPopçu Demet Akalın: Adalet Bakanı ile görüştümPopçu Demet Akalın, Ankara Polatlı'da hunharca katledilen Eylül bebek için Adalet Bakanı ile görüştü, idamın gelmesini istedi.
Bursa’da pitbull dehşeti!Bursa’da pitbull dehşeti!Bursa'da zincirsiz ve ağızlıksız olarak gezdirilen pitbull cinsi köpek, yoldan geçen yaşlı adama saldırdı. Bacağından yaralanan yaşlı adam köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
  • FETÖ'ye büyük operasyon02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:10
  • FETÖ'nün kilit ismi cezaevinde öldü01 Temmuz 2018 Pazar 23:22
  • Kayseri'de ortalığı karıştıran iddia!01 Temmuz 2018 Pazar 23:20
  • Sınavdan çıkıp babasını aradı polis cevap veremedi01 Temmuz 2018 Pazar 17:00
  • Yeni dönem resmen başladı!01 Temmuz 2018 Pazar 16:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’ye davet etti01 Temmuz 2018 Pazar 15:30
  • Bozdağ'dan Eylül'ün ölümü ile ilgili açıklama01 Temmuz 2018 Pazar 14:50
  • Eylül'ün ölümü onları da yasa boğdu!01 Temmuz 2018 Pazar 10:00
  • Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü01 Temmuz 2018 Pazar 09:39
  • Menbiç sürecinde Stuttgart formülü01 Temmuz 2018 Pazar 09:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri