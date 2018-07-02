02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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'Merkel'i düşürecek hamle'

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'Merkel'i düşürecek hamle'
Mülteci krizinin hükümet krizine dönüştüğü Almanya'da, Merkel'in politikasına başkaldıran İçişleri Bakanı Seehofer, tüm görevlerinden önce istifa etmek istedi.
'Merkel'i düşürecek hamle' 'Merkel'i düşürecek hamle' 'Merkel'i düşürecek hamle'

Almanya'da yaklaşık üç ay önce kurulan Merkel hükümeti dağılma tehlikesiyle baş başa. Başkent Berlin, Başbakan Angela Merkel'le küçük ortağı ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında tam bir siyasi kavgaya sahne oluyor.

CSU lideri ve aynı zamanda İçişleri Bakanı olan Seehofer, Merkel'in Brüksel'de AB liderleriyle mülteci krizi üzerine vardığı uzlaşmayı yeterli bulmayıp mültecilerin sınırdan geri çevrilmesi talebinden vazgeçmedi.

Berlin'de Başbakan Merkel'le biraraya gelerek, Brüksel'deki sonuçlar hakkında bilgi alan Seehofer, “Ben bunun için özel olarak Berlin'e geliyorum. Ama Başbakan bir milim hareket etmiyor” diyerek görüşmeden düş kırıklığıyla ayrıldı.

Pazar günü öğleden sonra iki kardeş parti Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) yönetim kurulları biri Münih diğeri Berlin'de olmak üzere ayrı ayrı toplandı. CSU lideri Seehofer, partisinin toplantısında Brüksel'de alınan sonucun CSU'nun talebini karşılamadığını anlattı. Seehofer, Avrupa'da kaydı bulunan mültecilerin Almanya sınırlarından geri çevrilmesini istiyor.

ÜÇ SEÇENEK

Kapalı kapılar ardında 8 saati bulan iki toplantıda dramatik anlar yaşandı. CSU yönetimi Seehofer'in mültecilerin sınırdan geri çevrilmesi talebini desteklerken, CDU yönetimi ise Merkel'in mülteci krizinde Avrupa'yla ortak hareket edilmesi tezinden geri adım atmadı. Bunun üzerine Seehofer, partisinin yönetim kuruluna üç seçenek sundu:

1. Ya CSU olarak mültecilerin sınırdan geri çevrilmesi talebimizden taviz veririz.

2. Ya kardeş parti Hıristiyan Birlik partilerinin birbirinden ayrılma riskine rağmen kararlıca bu talebimizde direniriz.

3. Veya ben istifa ederim.

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer, Merkel'in mülteci politikasına atfen, "Ben bunun sorumluluğunu taşımam" diyerek, yönetim kuruluna üçüncü seçeneği tercih ettiğini söyledi. Seehofer'in istifa edeceği haberi Berlin'de bir anda siyasi deprem etkisi yarattı. Ancak istifa haberini, CSU yönetim kurulunun Seehofer'i istifadan vazgeçirmeye çalıştığı haberleri izledi. Seehofer, bir daha CDU yönetimiyle görüşmek üzere istifasını erteledi. CDU yönetimi pazartesi sabahı yeniden toplandı. İki partinin bugün yapmak istediği grup toplantısının da iptal edildiği bildirildi.

MERKEL DE GİDİYOR MU?

Seehofer, istifasından istifa ederek, Başbakan Merkel'i yeniden zora soktu. Başbakan Merkel, CSU'nun mültecilerin sınırdan geri çevrilmesi talebine, Almanya'nın tek başına hareket etmesinin Avrupa'nın dağılmasına yol açacağı gerekçesiyle kararlıca karşı çıkıyor. Bu durumda Berlin'de neler olabilir? Merkel hükümeti dağılır mı? İki kardeş partinin mülteci politikasında uzlaşma sağlaması zor görünüyor. O zaman CSU lideri Seehofer'in istifası kaçınılmaz görünüyor. Seehofer'le birlikte CSU'nun da hükümetten çekilerek, Merkel'i düşürme yoluna gitmesi mümkün.

Ancak Merkel'in hükümetten çekilen CSU'nun yerine Yeşiller'i yanına alarak, Sosyal Demokratlarla (SPD) birlikte koalisyonu devam ettirme seçeneği var. yeşiller, her fırsatta sorumluluk almaya hazırız diyor. Seehofer'den sonra Merkel'in de havlu atması durumunda Almanya'yı erken seçim bekliyor. İki kardeş parti arasındaki kavgayı izlemekle yetinen koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise seçim hazırlığına başlamış bulunuyor.

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