02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Bebek katili terörist tek tek anlattı!

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Bebek katili terörist tek tek anlattı!
36 sivilin içinde bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden olduğu belirlenen E.A. (29) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Bebek katili terörist tek tek anlattı! Bebek katili terörist tek tek anlattı! Bebek katili terörist tek tek anlattı!

 

Zeytin Dalı Harekatı sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin Kurayriyah'da köylülerin çıkışına engel olmak amacıyla yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), 36 sivilin içinde bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden olduğu belirlenen E.A. (29) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca terörist hakkında hali hazırda tespit edilen 5 kişinin ölümü için "tasarlayarak bombalamak suretiyle insan öldürme" suçundan 5 kez, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan da bir kez olmak üzere 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 4 sivilin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de "tasarlayarak bombalamak suretiyle insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 120 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz poşetlerdeki patlayıcıları taşıyan terörist olduğu tespit edilen E.A'nın yakalandıktan sonra güvenlik güçlerine verdiği ifade de yer aldı. E.A, ifadesinde, Diyarbakır'da elektrik-elektronik mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisiyken bir arkadaşının terör örgütünün propagandası yapması sonucu örgüte katıldığını ve 2013 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçiş yaptığını belirtti. 

İTİRAFLARDA BULUNDU

Örgütte aldığı eğitimler ve gittiği kamplar hakkında da bilgi veren E.A, Afrin'deki Şehban bölgesindeki "Şehhabur kampında" kendisiyle kalan, çoğunluğunun yaşları 18-22 arasında değişen 30 kişilik gruptan bazılarının isimlerini paylaştı. Sanık terörist, Zeytin Dalı Harekatı başladığında örgütte panik yaşandığına dikkati çekerek, "Hava harekatının başladığı gece birçok kamp bölgesinin vurulduğu haberini aldık. Bizim bulunduğumuz kampın da vurulabileceğinden kampı terk ederek Şerova yakınlarındaki Barak köyüne gittik. Geceyi burada geçirdik. Sabah Soraneki köyüne giderek buradaki boş evlere kampı taşıdık." ifadelerini kullandı. 

Daha sonra Firine köyüne gönderildiğini bildiren E.A, sivillerin çıkışına engel olmak amacıyla yola bomba tuzakladıklarını itiraf etti. Biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin ölümü, 4 sivilin de yaralanmasına neden olan EYP'yi de nasıl tuzakladıklarını da anlatan E.A, şunları kaydetti:

"Hebat isimli terör örgütü mensubuyla zeytin ağaçları arasında yürüyerek Firine köyü ile Ramadiye köyüne giden yola geldik. Hebat'ın yanında getirdiği 2 düzenek ile yaklaşık 3-5 kilogramlık patlayıcıyı yola yerleştirmesine yardım ettim. Sabotaj düzeneğini Hebat kurarken ben zeytin ağaçları içerisinde bulunan beyaz patlayıcı torbalarını düzeneklerin yanına taşıdım. Hebat patlayıcı kablolarını yol üzerinden 2 ayrı noktadan çekti. Yani yol üzerinde 2 ayrı noktada basma düzenekli tuzaklama yaptık. Daha sonra ikimiz zeytinliklerin arasından 100-150 metre kadar uzaklaştık ki arkamda bir patlama oldu. Kendime geldiğimde yalnızdım ve sanırım hava harekatıyla bizi vurdular." 

E.A, İHA tarafından kaydedilen görüntülerdeki kişinin kendisi ve arkadaşı olduğunu kabul etti. Sulh ceza hakimliğince alınan ve iddianameye eklenen ifadesinde de suçunu kabullenen E.A, pişman olduğunu dile getirdi. 

TUZAKLAMA ANINI İHA GÖRÜNTÜLEDİ

TSK'ya ait İHA tarafından 5 Mart'ta kaydedilen görüntülere, 2 terör örgütü YPG/PKK mensubunun Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola EYP yerleştirdikleri yansımıştı. Üzerlerinde uzun namlulu silah bulunan 2 teröristin, çok sayıda EYP'yi yolun kenarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayıcı yerleştirme anı görüntülerde yer almıştı. İHA'nın kadrajına, tuzaklanan yolda ilerleyen ve teröristlerin döşediği patlayıcıya çarpmasının ardından hasar görerek duran kamyonet girmiş, sivillerin patlamanın paniğiyle aracın kasasından atlayarak çevreye kaçışmaya başlaması da kaydedilmişti. Patlama sonrası bazı köylülerin araziye kaçtığı sırada teröristlerce yerleştirilen ikinci düzeneğe basılması üzerine yeni bir patlama olduğu da görüntülere yansımıştı.

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