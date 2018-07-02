02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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2 yıl hapsi isteniyordu, davada karar çıktı!

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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 4' filminden 25 milyon liralık alacağı için Murat Akdilek'e 'hırsız' diye tweet attığı gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
2 yıl hapsi isteniyordu, davada karar çıktı!
2 yıl hapsi isteniyordu, davada karar çıktı! 2 yıl hapsi isteniyordu, davada karar çıktı! 2 yıl hapsi isteniyordu, davada karar çıktı!

 

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, "Recep İvedik 4" filminden payına düşen 25 milyon lirayı alamadığı gerekçesiyle Tiglon firmasının sahibi Murat Akdilek hakkında hakaret içerikli tweet attığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Gökbakar ile şikayetçi Akdilek katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Gökbakar, hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

"1 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR, CEZA ARTTIRILARAK VERİLMELİ"

Duruşmada söz alan şikayetçi Murat Akdilek'in avukatı Çağla Altunbaş şikayetlerinin devam ettiğini kaydetti. Şahan Gökbakar'ın attığı tweetlerin hakaret içerdiğini kaydeden avukat Altunbaş, "Dava konusu sözler kaba söz olarak değerlendirilemez. Sanık Şahan Gökbakar'ın twitterda 1 milyonu aşkın takipçisi vardır. Bu nedenle ceza arttırılarak verilmeli" dedi.

"TWEETLERİ SOSYAL MEDYA DANIŞMANLARI ATTI"

Söz alan Gökbakar'ın avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Dava konusu tweetleri müvekkilinin atmadığını sosyal medya danışmanlarının attığını kaydeden avukat Neşat Başoğlu, "Öncelikle dava konusu tweetleri müvekkilimin atıp atmadığı belli değildir. Mahkeme tweetleri müvekkilimin atmış olacağından bahisle bir karar vermesi halinde ise yapılan paylaşımlar kaba söz olarak değerlendirilerek beraatine karar verilmeli" ifadelerini kullandı. 

SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADIĞINDAN BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme suçun unsurları oluşmadığından Gökbakar'ın beraatine karar verdi. Yargılamanın hakaret suçundan yapıldığını anımsatan mahkeme, şikayet konusu sözlerin kaba söz niteliğinde olduğunu hükmederek Şahan Gökbakar'ın beraatine karar verdi.

"HARAMIN HESABINI VER UTANMAZ"

Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 4' filminden 25 milyon liralık alacağı için daha önce mahkemelik olduğu Murat Akdilek'e 'hırsız' diye tweet atınca bu kez hakkında hakaret suçlamasıyla dava açılmıştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 4" filminden payına düşen 25 milyon lirayı alamadığı gerekçesiyle dağıtım şirketi Tiglon firmasının sahibi Murat Akdilek'i birçok kez dava etmişti.

Yargılamalar sürerken Gökbakar'ın, Twitter'dan "Lan sen ne uyuz bir adamsın. Tam dayaklıksın. 25 milyonumu çaldın hırsız. Karına kızına yedirdiğin haramın hesabını ver utanmaz" şeklinde mesajlar paylaşması üzerine Akdilek, savcılığa başvurmuştu. Murat Akdilek'in şikayeti üzerine, Şahan Gökbakar hakkında "hakaret" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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