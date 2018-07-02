Prensler ABD'ye çalışıyor

İşgal altındaki Kudüs'teki yerel kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın Mescid-i Aksa'nın çevresinde yer alan bazı özel mülkleri almak için yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bazı yerel kaynaklar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mescid-i Aksa civarında konut alımı için girişimlerde bulunduğunu açığa çıkardı.

Arap 21 Sitesi'ne konuşan yerel kaynaklar, Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan binayı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kudüs'te Suudi-BAE ortak merkezi olarak açmak için almaya çalıştığını söylediler.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Kudüs'teki İslam Vakfı'nın görevine paralel bir rol ifa etmek amacıyla bu merkezin kurulması için çalışıldığını aktardılar.

YÜZYILIN ANLAŞMASINI KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kudüs'teki kaynaklar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgal altındaki Kudüs'e konuşlanıp, faaliyet yapma çabalarının sürmekte olduğunu, bu ülkelerin Ürdün'den Mescid-i Aksa'nın sorumluluğunu almaya ve bu ülkeyi ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen uzlaşma projesini kabul etmek için sıkıştırdığını bildirdiler.

BAE'NİN FAHİŞ FİYATLARLA ARAZİLERİ SATIN ALMAYA BAŞLADIKLARI BELİRTİLMİŞTİ

ABD işbirlikçi Körfez ülkelerinin Filistin devletinin başına getirmek istediği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli eski Fetih lideri Muhammed Dahlan, İsrail için Mescid-i Aksa yakınlarındaki arazileri satın almaya başladığı belirtilmişti.

El Cezire Arapça’ya konuşan 1948 Filistin İslami Hareketi’nin Başkan Yardımcısı Kemal Hatib, Dahlan’ın emrindeki bir BAE’li iş adamının Kudüs’ün Eski Şehir mevkiindeki ev ve arazilere göz diktiğini söylemiş, iş adamının BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e çok yakın olduğunu belirmiş, özellikle de Aksa yakınlarındaki binalara fahiş fiyatlar teklif edildiğini ifade etmişti.