02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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"Oğlunu öldüreceğiz..."

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"Oğlunu öldüreceğiz..."
İbrahim Tatlıses, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aranarak; ''Oğlunu öldüreceğiz'' şeklinde tehdit edildi. İbrahim Tatlıses akıllara durgunluk veren bu sözün ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

 

Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses, 28 Haziran 2018 tarihinde kendisinin ve oğlu İdo Tatlıses'in albümlerinin dağıtım şirketi Esen Müzik'e gitti. Sarıyer mevkisinde yer alan şirketin santrali çalmasının akabinde görevli tarafından yanıtlanarak numarası belirsiz bir hattaki kişinin, ''İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'i öldüreceğiz'' şeklinde akıllara durgunluk veren ifadelere yer vererek telefonu kapattı.

İbrahim Tatlıses yaşanan bu olayın hemen sonrasında savcılığa başvuru işlemi gerçekleştirerek suç duyurusunda bulundu. Oğlunu ölümle tehdit eden kişinin yaptıklarının yanına kalmamasını ve gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını isteyen İbrahim Tatlıses, yine oğlunun can güvenliğinin sağlanması yönünde de çağrıda bulundu. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in şikayetiyle birlikte savcılıkta harekete geçerek ilgili husus hakkında soruşturma başlattı.

Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses'in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti. Tatlıses dilekçesinde, İdo'nun Yalova'da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti.

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