02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Belediye başkanı sniper tarafından öldürüldü!

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Belediye başkanı sniper tarafından öldürüldü!
Filipinler'de uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilenleri teşhir etmekle ün salan ve uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğu iddia edilen bir belediye başkanı, bayrak töreni sırasında vurularak öldürüldü.
Belediye başkanı sniper tarafından öldürüldü! Belediye başkanı sniper tarafından öldürüldü! Belediye başkanı sniper tarafından öldürüldü!

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, düzenlediği basın toplantısında, başkent Manila'nın güneyinde Batangas bölgesine bağlı Tanauan kentinin Belediye Başkanı Antonio Halili'nin, belediye binasında düzenlenen bayrak töreni sırasında silahlı bir kişi tarafından vurulduğunu açıkladı. 

Albayalde, Halili'nin hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiğini, saldırganın kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırı sırasında belediye çalışanlarının bina dışında ulusal marşı okuduğu, silah sesini duyunca paniğe kapıldığı belirtildi. 

Halili, 2 yıl önce uyuşturucu zanlılarının Tanauan'da halka açık yerlerde ifşa edilmesi talimatını vererek tartışma yaratmıştı. Belediye başkanının uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı olduğu da iddia ediliyordu. 

İddiaları sert bir dille reddeden Antonio Halili, polisin bu yönde bir kanıt bulması halinde kendisinin de uyuşturucu taciri olarak teşhir edilmesini istediğini söylemişti.

DUTERTE "VUR EMRİ" VERMİŞTİ 

Filipinler'de Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti. 

Duterte hükümeti, insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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