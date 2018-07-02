02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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AK Parti'den Akşener açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarını yalanladı.
AK Parti'den Akşener açıklaması
AK Parti'den Akşener açıklaması AK Parti'den Akşener açıklaması AK Parti'den Akşener açıklaması

 

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği yönünde, özellikle basında iddialar yer aldığını belirtti.

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi. 

NEVŞİN MENGÜ'NÜN BALON HABERİ

Bu süreçte Nevşin Mengü'den temeli olmayan bir iddia gelmişti.

Mengü; Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi götürüldüğünü, Akşener'in de bu teklife sıcak baktığını yazmıştı.

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