02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Belçika'dan sürpriz başörtüsü kararı!

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Belçika'dan sürpriz başörtüsü kararı!
Gent'te liselerde uygulanan başörtüsü yasağı, yeni öğretim döneminde kaldırılacak.
Belçika'dan sürpriz başörtüsü kararı! Belçika'dan sürpriz başörtüsü kararı! Belçika'dan sürpriz başörtüsü kararı!

 

Gent Belediyesi'nin eğitim, öğretim ve gençlikten sorumlu meclis üyesi Elke Decruynaere, Şubat ayında Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi'nin başörtüsü yasağının dini özgürlüklere aykırı olduğu yönündeki kararının ardından Gent'teki liselerde uygulanan söz konusu yasağı kaldırma kararı aldı.

Decruynaere, "Mahkeme, genel bir başörtüsü yasağının uygulanamayacağına hükmetmişti. Bu durumda başörtüsü yasağı, sadece okul ortamını ya da güvenliği tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda uygulanabilecek" dedi.

Bu durumda Eylül ayında yeni öğretim döneminin başlamasıyla Gent liselerindeki öğrenciler başörtüsü takabilecek.

Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı 11 öğrencinin velisinin açtığı davada, "Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini göz önünde bulundurarak Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır" kararını vermişti.

Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO), 2014'te ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklamıştı.

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