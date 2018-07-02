İyi Parti'den 'Başkan yardımcılığı' cevabı

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çıray, “Sn Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine” dedi.
Sn Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine...
Haftanın ilk gününde bir kısmı yabancı kaynaklara dayandırılmak üzere, Akşener’e başkan yardımcılığı teklif edildiği yönünde çok sayıda iddia sosyal medyada dile getirilmişti.