02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:29Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 31°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 35°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 96.924 0.00
  • Altın: 184,989 0.10
  • Dolar: 4,6159 0.58
  • Euro: 5,3683 0.18

'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi'

»
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren liseli Nihan Eren'in (16) babası Mehmet Eren, otomobil sürücüsünün daha önce motosiklet kullandığını ve 3 defa kaza yaptığını söyledi.
'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi'
'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi' 'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi' 'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi'

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde geçen yıl 9 Haziran'da Tahsin Ö. yönetimindeki 07 JA 169 plakalı otomobil önce önünde seyreden İ.U.'nun kullandığı hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçmek için kaldırımdan yola inen Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Nihan Eren'e çarptı. Ağır yaralanan Nihan Eren, Manavgat Devlet Hastanesi'nde 3 gün yoğun bakımda kaldı, ancak beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Nihan Eren'in böbrekleri, korneası ve karaciğerini organ bekleyen 5 hastaya bağışladı. Nihan Eren'e çarpan otomobil sürücüsü Tahsin Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer araç sürücüsü İ.U. ise ifadesi sonrası serbest kaldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kazayla ilgili 2 ayrı bilirkişi raporu olduğu ve olayın ardından tutulan trafik bilirkişi raporunda Tahsin Ö.'nün asli kusurlu olduğu belirtildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Tahsin Ö., Kıbrıs'ta askerlik görevini yaptığı için katılmadı. Nihan Eren'in annesi Name ve babası Mehmet Eren'le avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

'BU ÇOCUK BİRİNİN BAŞINI YAKACAKTI, SİZE Mİ DENK GELDİ'

Duruşmada söz alan Mehmet Eren, kaza olduktan sonra haberi olduğunu ve doğrudan hastaneye gittiğini, kızının yoğun bakımda bulunduğunu, 3 gün sonra da vefat ettiğini söyledi. Mehmet Eren, "Babasıyla konuştum. Daha önceden motosiklet kullanıyormuş. 3 defa kaza yapmış. 'Başına bir şey gelecek' diye otomobil almışlar. Hatta aileyle ortak tanıdıklarımız, 'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi' dedi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

3 GÜN ÇABALADI

Anne Name Eren de kazanın olduğu sırada işte olduğunu, gelen bir telefonla kazayı öğrendiğini anlattı. Kızının 3 gün yaşama tutunmak için çabaladığını söyleyen Name Eren, vefat ettikten sonra organlarını bağışladıklarını aktardı.

'ARACI SOLLAMAK İSTERKEN NİHAN'A ÇARPTI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen D.E., olay yerinin yakınında bulunan bir mobilya mağazasında çalıştığını, kazanın olduğu anda beyaz otomobilin önündeki aracı sollarken kaldırımda yürüyen Nihan Eren'e çarptığını anlattı.

'KALDIRIMA GERİ GİTTİ AMA OTOMOBİL ONA VURDU'

Diğer aracın sürücüsü İ.U. da duruşmada tanık olarak ifade verdi. Emlakçı olduğunu, olay anında aracında bulunan 2 kişiyle ev bakmaya gittiklerini söyleyen İ.U., olay anında sola dönüş sinyal verdiğini, aynadan arkayı kontrol ettiğinde sol şeritten beyaz bir otomobilin hızla geldiğini gördüğünü kaydetti. İ.U., "Otomobili görünce, refleksle direksiyonu sağa kırdım. Arkadan gelen beyaz otomobil benim kullandığım aracın sağ arka tamponuna çarptı. O sırada sanık direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil sola doğru savruldu. Kaldırımdan sokağa inen Nihan aracı fark edince kaldırıma geri gitti ama otomobil ona vurdu" diye konuştu.

'DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARDIM'

Aracını durdurup, hemen Nihan'ın yanına gittiğini anlatan İ.U., "Bilinci kapalı şekilde yatıyordu. Nabzını kontrol ettim, dili boğazına kaçmıştı. Onu çıkardım ve nefes almaya başladı. Bir süre sonra ambulans geldi ve götürdüler" dedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ünlü futbolcu gözaltına alındıÜnlü futbolcu gözaltına alındıYeni sezon hazırlıklarını kapsamında Bolu'ya kampa gelen Osmanlıspor’da sağ bek oyuncusu Caner Arıcı (31) otele giriş yaptıkları sırada hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan aranması olduğu için jandarma tarafından gözaltına alındı.
Cudi'de sıcak çatışma! İHA'lar tespit ettiCudi'de sıcak çatışma! İHA'lar tespit ettiŞırnak yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Rum kesiminde 'Erdoğan' kampanyası!Rum kesiminde 'Erdoğan' kampanyası!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 10 Temmuz'da yapması planlanan ziyareti, Ada'nın bir numaralı gündemi oldu.
Kızlarını öldürüp dereye atmışlar!Kızlarını öldürüp dereye atmışlar!Elazığ’da 17 yıl önce ortadan kaybolan kadının aile içi infaza kurban gittiği, cesedinin ise dereye atıldığı, dedektif gibi iz süren polisler sayesinde ortaya çıkartıldı.
Eylül cinayetinde kan donduran detay!Eylül cinayetinde kan donduran detay!Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Eylül cinayeti ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi.
'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi''Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi'ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren liseli Nihan Eren'in (16) babası Mehmet Eren, otomobil sürücüsünün daha önce motosiklet kullandığını ve 3 defa kaza yaptığını söyledi.
  • Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:02
  • 14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yakalandı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
  • 8 ilde operasyon! Gözaltılar var02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
  • Meteoroloji'den yeni uyarı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
  • Kadınlar tuvaletine gizli kamera skandalı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33
  • İyi Parti'den 'Başkan yardımcılığı' cevabı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:18
  • AK Parti'den Akşener açıklaması02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:08
  • Kocası ve iki çocuğu kayıp olan kadından şok iddia02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:41
  • Erdoğan ve Bahçeli'ye kritik uyarı02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:48
  • Bebek katili terörist tek tek anlattı!02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri