Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor

2014 yılı Şubat ayında açılan Sincan-Batıkent Metro Hattı, artık aktarmasız şekilde Kızılay’a kadar devam edecek.
Başkent’te, “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde vatandaş odaklı çalışmalara imza atan ve devrim niteliğindeki kararlarla Başkentlileri sevindiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ulaşım ve alt yapıda yeni müjdelerin olacağını da söyledi.
AKTARMASIZ ULAŞIM
Sincan’dan Kızılay’a, Kızılay’dan da Sincan’a olan metro güzergahında Batıkent’teki aktarmanın sona erdiğini ve 6’lı setlerle seferlerin devam edeceğini açıklayan Başkan Tuna, ulaşımda vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkentlilerin daha rahat ve konforlu yolculuk yapabilmeleri amacıyla bu kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Tuna, “Yeni vagonlar alıyoruz, bunlar da parti parti geliyor. Bazılarının imalatları devam ediyor. Vagon sayıları artıkça özellikle pik saatlerde, trenlerin sefer periyotlarındaki zaman aralığı da kısalmış olacak” açıklamasını yaptı.