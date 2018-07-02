02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:29Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 31°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 35°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 96.924 0.00
  • Altın: 184,989 0.10
  • Dolar: 4,6159 0.58
  • Euro: 5,3683 0.18

Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor

»
Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor
Başkentlilerin 4,5 yıldır beklediği Sincan-Batıkent-Kızılay Metro Hattı için aktarmasız ulaşım müjdesi geldi.
Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor

 

2014 yılı Şubat ayında açılan Sincan-Batıkent Metro Hattı, artık aktarmasız şekilde Kızılay’a kadar devam edecek.

Başkent’te, “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde vatandaş odaklı çalışmalara imza atan ve devrim niteliğindeki kararlarla Başkentlileri sevindiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ulaşım ve alt yapıda yeni müjdelerin olacağını da söyledi.

AKTARMASIZ ULAŞIM

Sincan’dan Kızılay’a, Kızılay’dan da Sincan’a olan metro güzergahında Batıkent’teki aktarmanın sona erdiğini ve 6’lı setlerle seferlerin devam edeceğini açıklayan Başkan Tuna, ulaşımda vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkentlilerin daha rahat ve konforlu yolculuk yapabilmeleri amacıyla bu kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Tuna, “Yeni vagonlar alıyoruz, bunlar da parti parti geliyor. Bazılarının imalatları devam ediyor. Vagon sayıları artıkça özellikle pik saatlerde, trenlerin sefer periyotlarındaki zaman aralığı da kısalmış olacak” açıklamasını yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ünlü futbolcu gözaltına alındıÜnlü futbolcu gözaltına alındıYeni sezon hazırlıklarını kapsamında Bolu'ya kampa gelen Osmanlıspor’da sağ bek oyuncusu Caner Arıcı (31) otele giriş yaptıkları sırada hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan aranması olduğu için jandarma tarafından gözaltına alındı.
Cudi'de sıcak çatışma! İHA'lar tespit ettiCudi'de sıcak çatışma! İHA'lar tespit ettiŞırnak yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Rum kesiminde 'Erdoğan' kampanyası!Rum kesiminde 'Erdoğan' kampanyası!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 10 Temmuz'da yapması planlanan ziyareti, Ada'nın bir numaralı gündemi oldu.
Kızlarını öldürüp dereye atmışlar!Kızlarını öldürüp dereye atmışlar!Elazığ’da 17 yıl önce ortadan kaybolan kadının aile içi infaza kurban gittiği, cesedinin ise dereye atıldığı, dedektif gibi iz süren polisler sayesinde ortaya çıkartıldı.
Eylül cinayetinde kan donduran detay!Eylül cinayetinde kan donduran detay!Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Eylül cinayeti ile ilgili çok çarpıcı sözler söyledi.
'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi''Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi'ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren liseli Nihan Eren'in (16) babası Mehmet Eren, otomobil sürücüsünün daha önce motosiklet kullandığını ve 3 defa kaza yaptığını söyledi.
  • Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:02
  • 14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yakalandı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
  • 8 ilde operasyon! Gözaltılar var02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
  • Meteoroloji'den yeni uyarı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
  • Kadınlar tuvaletine gizli kamera skandalı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33
  • İyi Parti'den 'Başkan yardımcılığı' cevabı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:18
  • AK Parti'den Akşener açıklaması02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:08
  • Kocası ve iki çocuğu kayıp olan kadından şok iddia02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:41
  • Erdoğan ve Bahçeli'ye kritik uyarı02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:48
  • Bebek katili terörist tek tek anlattı!02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri