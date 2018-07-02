İl Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbari bilgiler doğrultusunda, Cudi Dağı Anılmış köyü bölgesinde İHA ile 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.
02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Cudi'de sıcak çatışma! İHA'lar tespit etti
Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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