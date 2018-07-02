Dünya Kupası'nda unutulmaz geri dönüş!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika, uzatmalarda bulduğu golle Japonya'yı 3-2 mağlup etti ve çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Belçika, Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüşlerden birine imza attı. Fair play puanıyla 2. tura yükselen Japonya'ya karşı 2-0 geriye düşen Belçika, 90+4'te bulduğu golle maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.



Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından 2. yarıda gol düellosu yaşandı. 48. dakikada Haraguchi'nin golüyle devreye adeta golle başlayan Japonya, 52'de Inui'nin harika vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.







Belçika'yı şoktan çıkaran gol ise 69'da geldi. Vertonghen'in ilginç kafa golü Şeytanları maça ortak yeniden ederken, beraberlik golü de 74'den Fellaini'nin kafasıyla geldi. Maçın son anları nefesleri keserken Belçika, 90+4 Chadli'nin golüyle maçı çevirmeyi başardı.

Belçika'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Brezilya oldu.







BELÇİKA 3-2 JAPONYA

STAT: Rostov



HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba



BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco (Dk. 65 Chadli), Mertens (Dk. 65 Fellaini), Hazard, Lukaku



JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki (Dk. 81 Yamaguchi), Hasebe, Inui, Kagawa, Haraguchi (Dk. 81 Honda), Osako



GOLLER: Dk. 69 Vertonghen, Dk. 74 Fellaini, Dk. 90+4 Chadli (Belçika) - Dk. 48 Haraguchi, Dk. 52 Inui (Japonya)



SARI KART: Shibasaki (Japonya)







MAÇTAN DAKİKALAR



48'inci dakikada topla buluşan Shibasaki orta saha çizgisi üzerinden derinlemesine bir ara pası attı ve defans arkasına koşan Haraguchi ile topu buluşturdu. Haraguchi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-1.

52'nci dakikada ceza sahasına şişirilen topu uzaklaştırmaya çalışan Kompany'nin kafası sonrası Kagawa önünde kalan topu arkasındaki Inui'ye bıraktı. Inui'nin kaleyi karşıdan gören bir noktadan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu: 0-2.



69'uncu dakikada kendi ceza sahasından topu uzaklaştırmaya çalışan Japon savunmasının havaya diktiği topta Vertonghen yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-2.



74'üncü dakikada Eden Hazard'ın sol ayağıyla ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Fellaini'nin yaptığı kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarlarla buluştu: 2-2.



90+4'üncü dakikada Courtois'ın elle başlattığı oyunda kontra atağa çıkan Belçika'da sağ kanatta topla buluşan Meunier, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yolladı. Lukaku topun üzerinden atlarken, meşin yuvarlak Chadli'nin önünde kaldı. Chadli'nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.



Karşılaşma Belçika'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.