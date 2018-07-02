03 Temmuz 2018 Salı19 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 25°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 96.773 0.26
  • Altın: 184,263 -0.25
  • Dolar: 4,6211 0.70
  • Euro: 5,3613 0.05

Küçük Leyla'dan kahreden haber

»
Küçük Leyla'dan kahreden haber
Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.
Küçük Leyla'dan kahreden haber Küçük Leyla'dan kahreden haber Küçük Leyla'dan kahreden haber

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.


KÖYLÜ TARAFINDAN BULUNDU

Leyla'dan kaybolduğunun 18'inci gününde, bugün akşamüstü, acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.
 

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.

DEDESİ: SIRTINDA YARA İZLERİ VARDI

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin"dedi.

Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
61 bin çocuk sabah namazında buluşuyor61 bin çocuk sabah namazında buluşuyorKonya Büyükşehir Belediyesi’nin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran 61 bin çocuk sabah namazlarında camileri dolduruyor.
Seçim gecesi neredeydi?Seçim gecesi neredeydi?CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim gecesi hakkında çıkan iddiaların sosyal medyada sürekli gündemde tutulması nedeniyle o akşam neler yaptığı tek tek açıkladı.
Fetö'den aranıyordu tatilde yakalandıFetö'den aranıyordu tatilde yakalandıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde tatil yapan muvazzaf üsteğmen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bakan Soylu'dan çok sert sözlerBakan Soylu'dan çok sert sözlerİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin CHP oylarıyla barajı aştığını söyledi ve 'CHP, HDP gibi bir partiyi meclise taşıdı. HDP gibi bir siyasi parti yok, PKK var' sözleriyle tepki gösterdi.
Küçük Leyla'dan kahreden haberKüçük Leyla'dan kahreden haberAğrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.
Soylu'dan Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili açıklamaSoylu'dan Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili açıklamaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında önemli açıklamalar yaptı.
  • ABD'den peş peşe Türkiye açıklamaları02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:49
  • Ünlü futbolcu gözaltına alındı02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:52
  • Cudi'de sıcak çatışma! İHA'lar tespit etti02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
  • Rum kesiminde 'Erdoğan' kampanyası!02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
  • Kızlarını öldürüp dereye atmışlar!02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
  • Eylül cinayetinde kan donduran detay!02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:12
  • 'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi'02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:10
  • Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:02
  • 14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yakalandı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
  • 8 ilde operasyon! Gözaltılar var02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri