03 Temmuz 2018 Salı19 Şevval 1439
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Bakan Soylu'dan çok sert sözler

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin CHP oylarıyla barajı aştığını söyledi ve 'CHP, HDP gibi bir partiyi meclise taşıdı. HDP gibi bir siyasi parti yok, PKK var' sözleriyle tepki gösterdi.
Bakan Soylu'dan çok sert sözler
Bakan Soylu'dan çok sert sözler Bakan Soylu'dan çok sert sözler Bakan Soylu'dan çok sert sözler

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

1987'de, ki 1980 darbesinde CHP kapatılmıştı, yıl 1991 de SHP HEP ile işbirliği yaptı %20 oy aldı, SHP 1994'te CHP ile birleşmek durumunda kaldı. Bugün CHP'lileri uyardım, partinize sahip çıkın dedim, partinize değil de HDP'ye bir oy diye bir anlayış ortaya koyuyorsunuz dedim seçim meydanlarında.

'HDP GİBİ BİR SİYASİ PARTİ YOK, PKK VAR'

Soylu, CHP'siz Demirtaş'ın oyları ile HDP'nin, CHP ile birlikte oylarının, Demirtaş'ın üstüne çıktığına dikkat çekti ve "CHP, HDP gibi bir partiyi meclise taşıdı. HDP gibi bir siyasi örgüt yok, PKK var" dedi.

CHP lideri sürekli istifamı istiyor. Şimdi bakın, Türkiye terörle mücadele ediyor. Ama terörle mücadelenin en önemli meselesi toplumsal destektir. Toplumsal destek var. Terör örgütüne herhangi bir desteği özellikle kendi sınırlarımız içinde yapmamalıyız. Terörle mücadeleyi eksiksiz götürmek zorundasınız.

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