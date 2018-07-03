03 Temmuz 2018 Salı19 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 25°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 96.773 0.26
  • Altın: 184,263 -0.25
  • Dolar: 4,6211 0.70
  • Euro: 5,3613 0.05

Seçim gecesi neredeydi?

»
Seçim gecesi neredeydi?
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim gecesi hakkında çıkan iddiaların sosyal medyada sürekli gündemde tutulması nedeniyle o akşam neler yaptığı tek tek açıkladı.
Seçim gecesi neredeydi? Seçim gecesi neredeydi? Seçim gecesi neredeydi?

 

İnce hakkında çıkan iddialar için ‘Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır’ dedi.

İnce’nin seçim gecesi ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

1- Seçim günü Yalova’da oyumu kullandım ve Ankara’ya geldim. Saat 16.50 sıralarında YSK’nın önüne gittim ve 17.00’de YSK önünde bir açıklama yaptım. 

2- Bütün kampanya boyunca YSK’nın 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alırsa 50 bin avukatla YSK önünde olurum dedim.

3- YSK böyle bir karar almadı, YSK’nın o gün aldığı kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuşkuya düşürecek kararlar değildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çağrıda bulunmadım.

4- YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP’nin yıllardır YSK Temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu idi. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komplo teorisi üretilmesine neden oldu.

5-Seçim sonuçlarını eşim, oğlum, kardeşlerim, yeğenlerim, İstanbul Milletvekilimiz ve Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün ile birlikte takip ettik.

6- Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır.

7- “Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var” diye başlayan tweet benim hesabımdan atılmamıştır. Bu şekilde başlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir.

8- Seçim sonuçlarını takip ettiğim yerden kaçırılmadım, eşim kaçırılmadı, açıklama yapmayı Pazartesi saat 12.00’ye bıraktım ve o açıklamayı Pazartesi saat 12:00’de CHP Genel Merkezi’nde yaptım.

9- Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım.

10- Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem ancak seçim sonrasında üretilen komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım.

11- Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir, Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek mücadelemiz sürecektir.

12- Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum’dan yola çıkıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
61 bin çocuk sabah namazında buluşuyor61 bin çocuk sabah namazında buluşuyorKonya Büyükşehir Belediyesi’nin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran 61 bin çocuk sabah namazlarında camileri dolduruyor.
Seçim gecesi neredeydi?Seçim gecesi neredeydi?CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim gecesi hakkında çıkan iddiaların sosyal medyada sürekli gündemde tutulması nedeniyle o akşam neler yaptığı tek tek açıkladı.
Fetö'den aranıyordu tatilde yakalandıFetö'den aranıyordu tatilde yakalandıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde tatil yapan muvazzaf üsteğmen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bakan Soylu'dan çok sert sözlerBakan Soylu'dan çok sert sözlerİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin CHP oylarıyla barajı aştığını söyledi ve 'CHP, HDP gibi bir partiyi meclise taşıdı. HDP gibi bir siyasi parti yok, PKK var' sözleriyle tepki gösterdi.
Küçük Leyla'dan kahreden haberKüçük Leyla'dan kahreden haberAğrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.
Soylu'dan Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili açıklamaSoylu'dan Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili açıklamaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında önemli açıklamalar yaptı.
  • ABD'den peş peşe Türkiye açıklamaları02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:49
  • Ünlü futbolcu gözaltına alındı02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:52
  • Cudi'de sıcak çatışma! İHA'lar tespit etti02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
  • Rum kesiminde 'Erdoğan' kampanyası!02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
  • Kızlarını öldürüp dereye atmışlar!02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
  • Eylül cinayetinde kan donduran detay!02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:12
  • 'Bu çocuk birinin başını yakacaktı, size mi denk geldi'02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:10
  • Ankaralılara müjde: 3 Temmuz'da tarih oluyor02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:02
  • 14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yakalandı02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:50
  • 8 ilde operasyon! Gözaltılar var02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri