03 Temmuz 2018 Salı19 Şevval 1439
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Almanya kararını verdi

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Almanya kararını verdi
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Almanya kararını verdi Almanya kararını verdi Almanya kararını verdi

 

CSU Genel Başkanı da olan Seehofer, Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde  gazetecilere yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında anlaşma sağlanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

"CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık.  Almanya ile Avusturya arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık." diyen Seehofer, anlaşmanın detaylarına  ilişkin açıklamayı iki partinin genel sekreterlerinin yapacağını kaydetti.

Anlaşmanın sağlam bir mutabakat olduğunu vurgulayan Seehofer, bu  anlaşmanın kendisinin içişleri bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini sözlerine ekledi.

MERKEL-SEEHOFER ARASINDA YAŞANAN KRİZ

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına  alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan  sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmiş, Başbakan Angela  Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu.

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