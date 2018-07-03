Türkiye'yi kahreden mavi kolye detayı!

Ağrı'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın cansız bedeni dere yatağına yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu.

Ağrı'da 18 gün önce, kaybolan Leyla Aydemir'den (4) dün acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki daha önce arama yapıldığı belirtilen yerde dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü. Öte yandan Leyla'nın dillere destan olan mavi kolyesi boynunda takılıydı.

MİNİK LEYLA SABAH SAATLERİNDE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

ACILI BABA CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi.

BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, bayramın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi.

15 DAKİKA İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLDU

Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla bir türlü bulunamadı.

KADAVRA KÖPEKLERİ DE ARADI

Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca köye Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleriyle, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' de çalışmalarda kullanıldı.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Valilik tarafından Leyla'nın kaybolmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm MOBESE kameraları incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm MOBESE kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet MüdürlüğüBalık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır" denildi.

MAVİ BONCUKLU KOLYESİ BOYNUNDA TAKILIYDI

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunarak tüm Türkiye'yi yasa boğan Leyla Aydemir'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

YARA İZİ VARDI

Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Dede Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

GÖRGÜ TANIĞI: ÇOK ZAYIFLAMIŞTI

Leyla Aydemir'in cansız bedenini gören görgü tanığı çocuğun çok zayıfladığını belirtti. Ayrıca minik Leyla'nın vücudunun bazı bölgelerinde de darp izlerine rastladıklarını öne sürdü. Oldukça yorgun ve ayakta durmakta zorlandığı gözlenen amca Yusuf Aydemir, sorular karşısında "Çok üzgünüz çok bitkin haldeyim. Acımı anlatamam sizlere, bir şey diyemem" diye konuştu.