03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 27°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 96.773 0.26
  • Altın: 185,410 0.37
  • Dolar: 4,6380 1.06
  • Euro: 5,4019 0.81

Küçük Leyla son yolculuğuna uğurlandı

»
Küçük Leyla son yolculuğuna uğurlandı
Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra dün cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.
Küçük Leyla son yolculuğuna uğurlandı Küçük Leyla son yolculuğuna uğurlandı Küçük Leyla son yolculuğuna uğurlandı

Dün gece yarısı otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leya Aydemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30'da amcası tarafından teslim alındı.

Erzurum'dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası'ndaki morga götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı.

Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi. 

NE OLMUŞTU?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

AJANSLAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
3 çocuk daha kayboldu3 çocuk daha kaybolduAnkaralı Eylül ve Ağrılı Leyla'nın acısı tazeyken, kayıplara 3 çocuk daha eklendi. Hatay'da su doldurmaya gönderilen 6 yaşındaki Ufuk, Diyarbakır Silvan'da hayvan otlatan Yusuf ve Siirt Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih'ten haber alınamıyor.
Küçük Leyla son yolculuğuna uğurlandıKüçük Leyla son yolculuğuna uğurlandıAğrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra dün cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.
Türkiye'yi kahreden mavi kolye detayı!Türkiye'yi kahreden mavi kolye detayı!Ağrı'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın cansız bedeni dere yatağına yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu.
Şehidin vasiyeti yerine getirildiŞehidin vasiyeti yerine getirildiZeytin Dalı Harekâtı şehidi astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın ilk vasiyeti Suriye’de gerçekleştirildi. Çobanbey’de çocuklara ve gençlere hizmet verecek Musa Özalkan Kültür Merkezi’nin yapımı tamamlandı
Türk polisinden Alman polisine ders!Türk polisinden Alman polisine ders!Antalya’da Alman vatandaşlarını telefonla dolandıran çeteye, 5 ay önce tutuklanan bir şüphelinin hesabında yer alan 65 bin Euro para hareketiyle ulaşıldığı ortaya çıktı.
Büyük hareketlilik! Başkent beklemedeBüyük hareketlilik! Başkent beklemede24 Haziran seçimlerinin sonrasında devletin yeniden yapılanması sürecinde kararnameler beklenirken bürokraside de heyecan sürüyor. Kararnamelerle lağvedilecek ve birleştirilecek kurumların binlerce çalışanının yeni çalışma alanları belirlenecek.
  • Adil Öksüz'le ilgili flaş gelişme! O müdür imzalamış03 Temmuz 2018 Salı 07:47
  • Erdoğan butona bastı! Hamle üstüne hamle gelecek03 Temmuz 2018 Salı 07:41
  • FETÖ'nün yedek planı ortaya çıktı!03 Temmuz 2018 Salı 07:36
  • 61 bin çocuk sabah namazında buluşuyor03 Temmuz 2018 Salı 00:08
  • Seçim gecesi neredeydi?03 Temmuz 2018 Salı 00:06
  • Fetö'den aranıyordu tatilde yakalandı03 Temmuz 2018 Salı 00:04
  • Bakan Soylu'dan çok sert sözler03 Temmuz 2018 Salı 00:00
  • Küçük Leyla'dan kahreden haber02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:58
  • Soylu'dan Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili açıklama02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:56
  • ABD'den peş peşe Türkiye açıklamaları02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri