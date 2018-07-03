03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
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3 çocuk daha kayboldu

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Ankaralı Eylül ve Ağrılı Leyla'nın acısı tazeyken, kayıplara 3 çocuk daha eklendi. Hatay'da su doldurmaya gönderilen 6 yaşındaki Ufuk, Diyarbakır Silvan'da hayvan otlatan Yusuf ve Siirt Pervari'de dereye giden 15 yaşındaki Salih'ten haber alınamıyor.
3 çocuk daha kayboldu
3 çocuk daha kayboldu 3 çocuk daha kayboldu 3 çocuk daha kayboldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde, amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar’ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan yararlanıyor.

Uğur Tatar'ın iz takip köpeği "Eyvah" ile vakit geçirmesine imkan sağlayan ekipler, bu sayede aranan çocuğun davranış ve yürüyüş şekilleri hakkında da bilgi ediniyor.

CAMİLERDEN ANONS

Hatayın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinden amcasıyla birlikte içme suyu almaya gidip kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatarı bulmak için arama çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Ufuk’un evine gelen Cumhuriyet savcısı ise kayıp çocuğun ailesiyle görüştü. Daha sonra tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde ise Ufuk’un kayboyduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edildi. Küçük çocuğu gören vatandaşların ise jandarma ekiplerine haber vermesi söylendi.

YUSUF İÇİN BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz için arama çalışması başlatıldı.

Çatakköprü Mahallesi'nde oturan Yılmaz geçtiğimiz Pazar günü saat 05.30 sıralarında iki kardeşi ile hayvan otlatmak için evden kırsala gitti.

Otlattıkları hayvanları bir araya getirmek için 3 ayrı noktaya dağılan kardeşlerden Başdeğirmen mevkisine giden Yılmaz, bir daha dönmedi. Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışmaları dolayısıyla baraj kapakları kapatılarak, sulama kanallarına bırakılan su geçici olarak durduruldu.

KAÇIRILMA İHTİMALİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Yusuf’a ait herhangi bir ize rastlanmazken su kanalının sonunda bulunan ızgaralarda yapılan çalışmada bir buzağı ve bir ineğin cansız bedenine rastlandı.

Buzağı ve ineğin Yusuf Yılmaz’ın çobanlık yaptığı sürüye ait olabileceği ve Yusuf’un suya düşen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmiş olabileceği ihtimali de değerlendirilirken son çocuk kaçırma olaylarından sonra Yusuf’un da kaçırılmış olabileceği düşünülüyor.

Köy muhtarı Kasım Turan, son olarak ızgaralarda yapılan çalışmalardan sonra yapılacak herhangi çalışma kalmadığını belirterek, “Şehir merkezlerinde arama yapılmalı. Hayvanların otlandığı yer en az 5 bin dönümlük alan AFAD tarafından didik didik arandı, alay komutanı, il jandarma komutanı ve askerler de yardımcı oldu. Yetkililerden ricam Yusuf’u biran önce bulsunlar. Bugünlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir” dedi.

SALİH DEREYE GİTTİ, DÖNMEDİ

Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolduğu belirtilen 15 yaşındaki Salih Oral için arama çalışması başlatıldı.

Güleçler köyünde oturan Oral, iki gün önce sabah babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan deresine gitmek üzere evden çıktı.


Akşam saatlerinde eşeğin yalnız eve dönmesi üzerine dere kenarına giden yakınları Oral'ın izine rastlamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Oral'ın bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor.

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