03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
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İntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddia

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İntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddia
İsrailli güvenlik kaynaklarının İran'ın üst düzey İsrailli isimlere ülke dışına yapacakları seyahat sırasında saldırı düzenleyebileceği endişesi taşıdığı öne sürüldü.
İntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddia İntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddia İntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddia

 

Yerel basında yer alan haberlere göre, İran'ın Suriye'de bulunan güçlerine karşı İsrail'in düzenlediği hava saldırılarının "intikamını almak için" bazı üst düzey İsrailli isimlere yurtdışına yapacakları seyahat sırasında saldırı düzenlemeyi deneyebileceği iddia edildi.

Basındaki iddialara göre, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Nadav Argaman geçen hafta eski başbakan Ehud Barak'ı evinde ziyaret ederek İran'ın kendisine ve bazı üst düzey İsraillere karşı saldırı düzenlenmeyi hedefleyebileceği uyarısında bulunduğu ileri sürüldü.

İddialarla ilişkin eski başbakan Barak ve Şin Bet'ten herhangi bir açıklama yapmadı.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Haberde İsrail yönetiminin İran'ın saldırı düzenlenme ihtimaline karşı yabancı ülkelerdeki temsilciliklerinde ve Yahudilere ait kuruluşlardaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

İRANLI MİLİSLER ÖLMÜŞTÜ

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssüne 9 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüş, Rusya ve İran saldırıyla ilgili İsrail'i suçlamıştı.

İsrail ordusu, mayıs ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri sürerek Suriye'deki İran'a ait bir çok hedefe hava saldırısı düzenlemişti. 

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