03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
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Askeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldü

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Askeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldü
Afganistan Doğusunun Loger vilayetinde Taliban'ın bir Amerikan askeri konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 Amerikan askeri hayatını kaybetti.
Askeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldü Askeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldü Askeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldü


Afganistan Loger vilayeti polis teşkilatı sözcüsü Şahpur Arap bu bağlamda yaptığı açıkalamada, Taliban miltanlarının Afganistan'ın Pol Elem ilçesinin Padhab bölgesinde bir Amerikan askeri konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 Amerika'lı asker hayatını kaybederken, birkaçı da yaralandığı, saldırıda 2 zırhlı aracın da imha edildiğini bildirdi.
 

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