03 Temmuz 2018 Salı20 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 32°C Adana
    • 41°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 35°C Balıkesir
  • BIST: 97.081 0.32
  • Altın: 187,702 1.81
  • Dolar: 4,6674 1.00
  • Euro: 5,4381 1.43

Korkunç itiraf!

»
İzmir’in Kınık ilçesinde, babası 65 yaşındaki Rıfat Dayan ile annesi Elif Dalyan’ı (63) evde başlarına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin Dayan (28) sevk edildiği adliyede, suçunu itiraf etmesi sonrası çıkarıldığı mahke
Korkunç itiraf!
Korkunç itiraf! Korkunç itiraf! Korkunç itiraf!

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu Dayan’ın geçen cumartesi günü dedesi vefat etti. Dayan, İzmir Kınık’ın kırsal Cumalı Mahallesi’nde yaşayan kayınpederi Rıfat Dayan (65) ve Elif Dayan’a (63) dedesinin vefatını bildirmek istedi. Kayınbiraderi Şahin Dayan’ı (28) cep telefonundan aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine Burcu Dayan, bu defa kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi’ye durumu bildirip, yardım istedi. İlkazi, 1 saat arayla 2 defa Rıfat-Elif Dayan çiftinin evlerine gitmesine rağmen dış kapının kilitli olması üzerine ulaşamayıp, Soma’daki bir çimento fabrikasında çalışan oğulları Şahin Dayan’ı aradı. 

HAREKETSİZ YATIYOR

Durumu aktardığı Şahin Dayan, iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi’ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Şahin Dayan, aynı gün saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi Kahvehanesi’nde, bir süre oturup, çay içtikten sonra, “Öğleden sonra Soma’ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık’a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim” diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra kırsal Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün’ü arayan Şahin Dayan, “Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor” dedi. Bunun üzerine Muhtar Ergün, jandarma ve 112 Acil Servis’e ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rıfat ve Elif Dayan çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Şişmeye ve bozulmaya başlayan cesetler jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. 

Jandarma, çelişkili ifadeleri üzerine çiftin bekar olan, hırsızlık ve sarkıntılık suçlarından sabıkalı oğulları Şahin Dayan’ı gözaltına aldı. Şahin Dayan’ın, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. 

PANİĞE KAPILDIM

Şahin Dayan’ın “Cumartesi günü saat 02.30 gibi gece ilk olarak annemin yattığı odaya gittim ve sopayla vurmaya başladım. Daha sonra babamın yattığı odaya girip ona da aynı şekilde sopayla vurdum. Sabah ise saat 10.30’da, aynı mahallede oturduğum arkadaşım Mustafa A’yı aradım ve kendisinden traktörün arkasına takılan portatif römorku ödünç istedim. Cesetleri römork ile götürüp, bir yere gömecektim ya da dereye atacaktım. Ancak Soma’da yaşayan yengem Burcu Dayan, annem ve babamı komşumuz aracılığıyla arayınca paniğe kapıldım. Muhtarı arayıp, ‘Eve hırsız girdi’ diyerek olayı bildirdim” dediği öğrenildi. 

"Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Dayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı."

Şahin Dayan, anne Elif Dayan ve babası Rıfat Dayan (solda) ile sık sık tartıştıklarını belirtti.

YANYANA GÖMÜLDÜ

Adli Tıp’taki otopsinin ardından Rıfat Dayan ve eşi Elif Dayan’ın pazar günü yakınları tarafından teslim alınan cenazeleri, Cumalı Mahallesi’ne götürüldü. Burada ikindide Cumalı Camisi’nde kılınan namazın ardından Dayan çifti, Cumalı Mahalle Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Korkunç itiraf!Korkunç itiraf!İzmir’in Kınık ilçesinde, babası 65 yaşındaki Rıfat Dayan ile annesi Elif Dalyan’ı (63) evde başlarına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin Dayan (28) sevk edildiği adliyede, suçunu itiraf etmesi sonrası çıkarıldığı mahke
100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyorYaşı doldurduğu halde prim eksiği olan ve çalışamayan 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor.
Arif Erdem hakkında mide bulandıran sözler!Arif Erdem hakkında mide bulandıran sözler!İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını savcıya anlattı.
Askeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldüAskeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldüAfganistan Doğusunun Loger vilayetinde Taliban'ın bir Amerikan askeri konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 Amerikan askeri hayatını kaybetti.
İntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddiaİntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddiaİsrailli güvenlik kaynaklarının İran'ın üst düzey İsrailli isimlere ülke dışına yapacakları seyahat sırasında saldırı düzenleyebileceği endişesi taşıdığı öne sürüldü.
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırıOsmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırıOsmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti. Silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.
  • Kahvaltı masasında gelin dehşeti!03 Temmuz 2018 Salı 13:14
  • Ankara'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı03 Temmuz 2018 Salı 10:10
  • 3 çocuk daha kayboldu03 Temmuz 2018 Salı 10:01
  • Küçük Leyla son yolculuğuna uğurlandı03 Temmuz 2018 Salı 09:56
  • Türkiye'yi kahreden mavi kolye detayı!03 Temmuz 2018 Salı 09:52
  • Şehidin vasiyeti yerine getirildi03 Temmuz 2018 Salı 07:54
  • Türk polisinden Alman polisine ders!03 Temmuz 2018 Salı 07:53
  • Büyük hareketlilik! Başkent beklemede03 Temmuz 2018 Salı 07:50
  • Adil Öksüz'le ilgili flaş gelişme! O müdür imzalamış03 Temmuz 2018 Salı 07:47
  • Erdoğan butona bastı! Hamle üstüne hamle gelecek03 Temmuz 2018 Salı 07:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri