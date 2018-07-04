04 Temmuz 2018 Çarşamba20 Şevval 1439
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Kayıp bebek alarmı! Her yerde aranıyor

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Kayıp bebek alarmı! Her yerde aranıyor
İzmir'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Kayıp bebek alarmı! Her yerde aranıyor Kayıp bebek alarmı! Her yerde aranıyor Kayıp bebek alarmı! Her yerde aranıyor


Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haberalınamadı.

Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.
 

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