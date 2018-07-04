04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 29°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 96.588 -0.19
  • Altın: 188,192 2.08
  • Dolar: 4,6743 1.15
  • Euro: 5,4457 1.57

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı

»
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı KHK'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi
Söz konusu KHK'de yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'lerle 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'lerin yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Bu KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

 Yeni düzenleme yemin töreninin yapılacağı gün yürürlüğe girecek
Yeni KHK'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Bu arada, KHK'de yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık merkez teşkilatında "uzman yardımcısı" kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
13 ilde FETÖ'ye ankesör operasyonu13 ilde FETÖ'ye ankesör operasyonuFETÖ soruşturması kapsamında askeri yapılanmada yer alan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Elazığ merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerin çoğunluğunun gözaltına alındığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandıCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandıResmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı KHK'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.
28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi.
Berna Laçin'den küstah tweetBerna Laçin'den küstah tweetÇocuk tecavüzcülerine idam istenmesine karşı çıkan Berna Laçin, Medine'yi hedef gösterdi.
Kayıp bebek alarmı! Her yerde aranıyorKayıp bebek alarmı! Her yerde aranıyorİzmir'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.
İntiharın altından vahşet çıktı!İntiharın altından vahşet çıktı!Ablasının eniştesini aldattığını iddia eden cani kardeş, önce talihsiz kadını boğdu, sonra da astı. Gelen polislere ise yalan söyledi. Ablasının kendisini astığını iddia eden cani her şeyi tek tek itiraf etti.
  • Ankara'da korkutan yangın03 Temmuz 2018 Salı 16:14
  • Korkunç itiraf!03 Temmuz 2018 Salı 16:00
  • 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor03 Temmuz 2018 Salı 15:30
  • Arif Erdem hakkında mide bulandıran sözler!03 Temmuz 2018 Salı 14:30
  • Askeri konvoya saldırı! 5 ABD askeri öldü03 Temmuz 2018 Salı 14:14
  • İntikam yemini! Ortaduğu'yu sarsacak iddia03 Temmuz 2018 Salı 14:12
  • Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı03 Temmuz 2018 Salı 14:10
  • Kahvaltı masasında gelin dehşeti!03 Temmuz 2018 Salı 13:14
  • Ankara'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı03 Temmuz 2018 Salı 10:10
  • 3 çocuk daha kayboldu03 Temmuz 2018 Salı 10:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri