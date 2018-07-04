Bakliyat devinin sahiplerine gözaltı kararı

Mersin'de FETÖ soruşturması kapsamında bakliyat devi Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıktı.
Akşam'ın haberine göre; Arslan kardeşlerin yapılan operasyonda kaçtıkları tespit edildi.
Bunun üzerine mahkeme tarafından 4 işadamı hakkında yakalama kararı çıktı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Mahmut Arslan ile Hasan Arslan'a ayrıca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı bulunduğu iddia edildi.