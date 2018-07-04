04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 29°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 96.562 -0.03
  • Altın: 190,392 1.17
  • Dolar: 4,7094 0.75
  • Euro: 5,4838 0.70

Berna Laçin'e soruşturma açıldı

»
Berna Laçin'e soruşturma açıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin'in Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlattı.
Berna Laçin'e soruşturma açıldı Berna Laçin'e soruşturma açıldı Berna Laçin'e soruşturma açıldı

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada dün sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan açıklama şöyle: Berna Laçin adlı sanatçının '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, 'halkın dini değerlerini aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

MEDİNE'YE DİL UZATMIŞTI

Oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkmış, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet atmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şırnak'ta sıcak çatışma!Şırnak'ta sıcak çatışma!Şırnak'ın, Küpeli dağı kırsalında insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçirildi.
Berna Laçin'e soruşturma açıldıBerna Laçin'e soruşturma açıldıAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin'in Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlattı.
Çocuğu taciz edip kaçtı: Her yerde aranıyorÇocuğu taciz edip kaçtı: Her yerde aranıyorİzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin kamera görüntüleri ortaya çıkarken, polis şüpheliyi yakalamak için alarma geçti.
Bakliyat devinin sahiplerine gözaltı kararıBakliyat devinin sahiplerine gözaltı kararıMersin'de FETÖ soruşturması kapsamında bakliyat devi Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıktı.
İstanbul'da fabrika yangınıİstanbul'da fabrika yangınıHadımköy’de bulunan 5 bin metrekarelik bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
FETÖ kumpasıyla ihraç edilen subaylar TSK’ya dönüyorFETÖ kumpasıyla ihraç edilen subaylar TSK’ya dönüyorFETÖ’nün Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpas davaları ile ‘genel ahlak’ gibi düzmece gerekçelerle askerlikten ihraç edilmesine neden olduğu askerler TSK’ya dönüyor. Mağdur askerler “Aynı aşkla ülkemize hizmete devam edeceğiz” diyor.
  • 13 ilde FETÖ'ye ankesör operasyonu04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:16
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:37
  • 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:00
  • Berna Laçin'den küstah tweet04 Temmuz 2018 Çarşamba 06:12
  • Kayıp bebek alarmı! Her yerde aranıyor04 Temmuz 2018 Çarşamba 06:08
  • İntiharın altından vahşet çıktı!03 Temmuz 2018 Salı 16:30
  • Ankara'da korkutan yangın03 Temmuz 2018 Salı 16:14
  • Korkunç itiraf!03 Temmuz 2018 Salı 16:00
  • 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor03 Temmuz 2018 Salı 15:30
  • Arif Erdem hakkında mide bulandıran sözler!03 Temmuz 2018 Salı 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri