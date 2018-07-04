Şırnak'ta insansız hava aracıyla Küpeli Dağı Koçağıl köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava harekatı düzenlendi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 2 terörist ölü, 2 terörist ise yaralı ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Şırnak'ta sıcak çatışma!
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