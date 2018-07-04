04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Topal'dan Kocaman'a gönderme! 'Stoper...'

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Topal'dan Kocaman'a gönderme! 'Stoper...'
Fenerbahçe'nin 2. kaptanı Mehmet Topal antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Topal'dan Kocaman'a gönderme! 'Stoper...' Topal'dan Kocaman'a gönderme! 'Stoper...' Topal'dan Kocaman'a gönderme! 'Stoper...'

 

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mehmet Topal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mehmet Topal, kendisini stoper mevkiinde oynatan eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a da göndermede bulundu.

İşte tecrübeli oyuncunun açıklamalar;

- 'Stoper oynamayı sevmiyorum ama ne görev verilirse yaparım. Kendi pozisyonumda oynamadığımda hatalar yaptım. Bu nedenle çok fazla eleştirildim. Hakkımızda birçok haber çıkıyor, moralimiz bozuluyor.'

- 'Söylemeyeceğim sözler gazetelerde yer aldı. Çok fazla üzüldüm. Zaten bir şey olacaksa, başkan, hoca ya da sportif direktör bunu açıklar.'

- 'Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak üzücü bir durum. Bu kadar süre Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmaya alışkın değiliz. Şimdi elemelere iyi hazırlanacağız ve gruplara kalacağız.'

- 'Maçları izledikten sonra Dünya Kupası'nda olamadığımız için çok üzüldüm. Bazı takımlardan daha iyi performans çıkarabilirdik. Belçika'yı favori görüyorum, hak eden kazansın.'

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